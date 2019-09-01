反修訂《逃犯條例》示威持續，有網民發起今日(1日)進行「機場交通壓力測試」，下午1時駕車或乘搭公共交通工具，前往機場巴士總站集合，癱瘓香港機場，活動可能延續至翌日。機場外已聚集多位戴口罩的抗議人士，現場也出現大批警力。
據《東網》報導，【13:30】港鐵公布，香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務，博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班，香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。往市區沿途所有站(香港、九龍、青衣、機場、博覽館)均無機場快綫列車服務，而出機場方向仍然維持。
【13:20】示威者愈來愈多，目測有近千人，他們身穿便衣，有人戴上口罩及遮蓋右眼的眼罩，在巴士站水牌處空地集合，並大叫口號。
【13:55】疑有未經查核人士，由機場快綫衝入客運大樓並進入廁所，警員一度帶同警犬封鎖該廁所，最終未拘捕任何人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。