聚集香港機場的示威者愈來愈多。(東網)

香港機場內警犬出動。(東網)

反修訂《逃犯條例》示威持續，有網民發起今日(1日)進行「機場交通壓力測試」，下午1時駕車或乘搭公共交通工具，前往機場巴士總站集合，癱瘓香港機場，活動可能延續至翌日。機場外已聚集多位戴口罩的抗議人士，現場也出現大批警力。

據《東網》報導，【13:30】港鐵公布，香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務，博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班，香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。往市區沿途所有站(香港、九龍、青衣、機場、博覽館)均無機場快綫列車服務，而出機場方向仍然維持。

【13:20】示威者愈來愈多，目測有近千人，他們身穿便衣，有人戴上口罩及遮蓋右眼的眼罩，在巴士站水牌處空地集合，並大叫口號。

【13:55】疑有未經查核人士，由機場快綫衝入客運大樓並進入廁所，警員一度帶同警犬封鎖該廁所，最終未拘捕任何人。

(中時電子報)