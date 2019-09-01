華語歌壇天王天后幕後推手、曾為蔡依林、蕭亞軒、羅志祥及楊丞琳等人擔任經紀人的蔣承縉（蔣哥），將於9月22日推出首本新書《禮悟》，將生命中珍貴的故事分享給大家！蔣哥年少時曾為性向感到困惑，且多次輕生、在否定中掙扎出自我，他靠著堅強意志力發光發熱，40歲那年與人生摯愛小光舉辦同志婚禮，可惜天不從人願，蔣哥48歲生日前夕發生噩耗，相伴16年的小光因溺水意外成為植物人，蔣哥生命從此陷入地獄。

張惠妹（阿妹）當年擔任蔣哥與小光的證婚人，小光發生意外後，她看著蔣哥緊牽小光的手，難過表示：「愛哭的我，跟他們結婚那天一樣又是淚流滿面;我因為祝福他們、也因為心疼他們而流淚！我是相信靈魂的，所以我知道他們依然用一種美妙的頻率在溝通，依然與日俱增的相愛著對方。」與蔣哥相識23年的好友陳鎮川（川哥）也為新書寫序「得到的與失去的，都很珍貴」，憶及當年蔣哥興高采烈找自己去餐廳「鑑定」小光的情景，他剖析依蔣哥照著計劃走的個性，卻遭遇了不可預料的打擊，「驚訝他會分享這麼多，認識小蔣的朋友都知道，這對他不是一件容易的事，每一個章節的陳述，都是勇氣」；川哥不忘向昏迷中的小光道謝：「是你讓我這個好朋友活得如此精彩！」

楊丞琳拜讀蔣哥新書後，首度談論自己的遺憾，就是來不及修補的父女關係，楊丞琳提到跟父親的關係複雜，有許多親情面的糾葛和牽連，導致後來漸行漸遠，「但直到他突然的離世，對我人生產生很大的衝擊，也有很多的遺憾」！想到如果可以再來一次，自己一定會有不同的對待方式。楊丞琳也點出蔣哥書中金句，「愛能否一輩子，看兩個人的緣份，珍惜愛的日常，卻是你能做到的本份」，呼籲大家珍惜相處的日常；由蔣哥一手捧紅的蔡依林，形容蔣哥就像戰士，沒想到居然願意掀開外殼，她疼惜他的堅強，更盛讚他的韌性，表示：「透過向內的探查和書寫，紀念了他的勇敢...原來，他的柔軟都藏在了這裡面。」《禮悟》所有版稅收入將捐助同志平權、流浪動物、老人、孤兒等四大弱勢族群。

蔡依林推薦蔣哥新書。（愛最大慈善光協會提供）

楊丞琳推薦蔣哥新書。（愛最大慈善光協會提供）

(中時 )