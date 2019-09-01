台北市長柯文哲上午前往雲林縣莿桐福田有機蔬菜農場，為台北市學校這學期開始每周一有機營養午餐了解產地狀況，台北市中小學222所共16萬人，每人每餐約80-100公克，每周需蔬菜量約15噸，農場主林春生表示，這對產地農民堪稱大訂單。

柯文哲在台北市市場處科長高振翔等人陪同下，走訪莿桐福田農產行有機農場，農場主林春生引領大家到有機溫室菜園了解蔬菜栽種，林說明採收後預冷及物流配送等供應流程。

台北市市場處科長高振翔指出，台北市本月開始，每周將供應1餐有機蔬菜營養午餐，全市中小學約222所，其中國小學生數約11萬人，國中約5萬人，合計16萬人，每位學生每餐約80-100克，所以每周供應量約15噸。

柯文哲期望在台北市學童的營養午餐採用有機蔬菜後，能夠讓學童吃得更安心，也期許透過消費帶動生產，幫助農民生產更安全、更高品質的農產品，進而提高農產品的價值及農民所得。

(中時 )