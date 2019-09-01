台中市長盧秀燕2日至11日將率團前往英國及荷蘭進行市政考察，針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，其中也要取經水湳智慧營運中心未來走向。（盧金足攝）

台中市水湳經貿園區的智慧營運中心，改朝換代後，定位再出現變化。市議員林祈烽1日批評，市長盧秀燕2日將率團赴歐洲向荷蘭取經，作為決定水湳智慧營運中心未來走向參考，實在是荒謬大笑話，若有這麼英明果決，不用換一波局處長，短短10天歐洲行能提出定位和走向？市府表示，盧秀燕赴歐洲考察，智慧城市規畫是重點之一，智慧營運中心扮演台中地景標竿及城市地標，聯繫全區各大建築重要樞紐，借鏡國外優良創客招商及智慧大樓案例，明確發展定位後繼續推動。

林祈烽指出，水湳經貿園區是台中市未來的大亮點，但10幾年過去了，園區工程建設全都牛步化，國際會展中心今年3月動工；國際知名建築大師妹島和世設計的綠美圖，工程興建案6月剛決標；至於園區最大的建築智慧營運中心喊出暫緩執行，「原因竟然是盧市府還不知要做什麼、怎麼做？」

「盧市長想借鏡國外經驗，事前有做過什麼功課？」林炘烽抨擊，去歐洲10天參訪，就能決定智慧營運中心未來的定位，台中市民會相信嗎，直呼「實在是太扯了！」

他質疑，第1屆直轄市長胡志強規畫要蓋台灣塔，第2屆市長林佳龍變更為智慧營運中心，現在第3屆市長盧秀燕竟然還搞不清楚智慧營運中心要做什麼，難道要「逢龍必反」推翻前朝的決定？專程跑一趟歐洲到荷蘭去取經？短短10天的歐洲行，真的就可以決定智慧中心未來的定位和走向？

議員關切位在水湳經貿園區的智慧營運中心是否繼續興建，曾在議會質詢時，要求盧秀燕答詢，當時盧強調，「是要重新定位、再充實內容！」不管是台灣塔或智慧營運中心，只要是很好的建設，她都支持；台中一定要有這個建設，但是要充實內容，好好建設、好好規畫，符合市民所需、市政發展才是最重要的。

台中市住宅發展工程處表示，水湳經貿園區的智慧營運中心既有規畫主軸定位相較模糊，但未來希望打造成為產業轉型基地，加上鄰近中國醫大、逢甲大學，配合新創育成空間，推動天使計畫孵化未來產業獨角獸，產業獨角獸為成立不到10年，但估值10億美元以上，又未在股票市場上市的科技創業公司，盼能吸引更新創公司。

住宅處指出，智慧營運中心為設計階段，市府為使其成為水湳經貿園區指標性建築物，未來預期將置入台中產業及創客等元素，期提出更適切方案及創新思維，以期早日完成亮點工程，加速推動中台灣產業轉型，創造最適合台中的標竿建築。

市府強調，位於水湳經貿園區的台中水湳國際會展中心，歷經20年，停留在規畫、招標、流標、變更設計等階段，期程一延再延，盧秀燕上任後，克服各項困難，已於今年3月動土，工程全面展開中。

此外，水湳經貿園區的「台中綠美圖」，從前市長胡志強任內開始推動，招標工程歷經3次流標，為達成市民期待，新市府由建設局重新檢討招標文件，廣徵業界意見，終於決標並順利發包，工程將於9月16日開工。

(中時 )