女星熊熊(卓毓彤)不僅皮膚白皙、臉蛋甜美，還擁有G罩杯火辣好身材，曾被知名男性雜誌票選為百大性感美女，赴日拍寫真後紅回台灣，是眾多男粉絲心目中的理想型，獲「G奶女神」美稱，而在演藝圈耕耘有成的她，近來砸百萬拓展副業，推出聯名比基尼，近來蠟燭兩頭燒的她，忙到昏天暗地，沒想到累倒睡死在沙發的疲憊時刻，社群帳號竟被盜，「比基尼罩臉」私密照慘被流出！

熊熊熟睡被盜帳號，「比基尼罩臉」私密照被流出。(取材自熊熊IG)

熊熊今早突然在IG連發多張私密照，照片中她明顯無意識熟睡，鬆脫的比基尼胸罩一下擺在胸前，甚至罩在臉上，而照片還有說明文字：「我們的比基尼還有個優點喔！睡覺的時候也可以穿！」、「天啊！竟然還有另外一個優點！睡覺的時候如果覺得太亮了，可以拿來當眼罩！」，描述也相當露骨。

熊熊「比基尼罩臉」慘被流出，所幸這些照片只是睡臉疏於防備，身上衣物倒是完好無缺，不久後，熊熊又發一張躺沙發、嘴開開睡覺的「同框照」，悲曝：「我IG被盜用了。。我才是熊熊 我睡醒了 傻眼」，事實上之前的照片，「兇手」也有附註「我不是熊熊」，是被友人開了玩笑，網友看了也說這比基尼的用法「真是創意發明！」、「滿滿幻想在腦中」。

(中時電子報)