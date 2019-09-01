中央氣象局今（1）日發布小區域有感地震報告，上午7時46分，位於宜蘭縣政府東偏北方46.9公里、位於東部海域處，發生地震規模4.3有感地震，深度11.1公里。

各地最大震度，包括宜蘭縣南澳2級、新北市1級、花蓮縣1級。

(中時 )

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