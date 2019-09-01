為強化新北市防救災能量並促進國際城市間交流，新北市政府獲東京都廳邀請，由台灣災難搶救專家、新北市消防局副局長陳崇岳率消防局火災預防科程昌興科長，資通管考科羅凱文科長等5名幹部於8月28日出發前往東京參加2019年危機管理網綜合防災演習。

演習期間將與東京都消防廳、新加坡民防部隊等國際搜救隊伍進行救災技術交流，並於9月1日代表台灣參與實兵演練，演練各國城市若發生重大危機事故時，如何相互支援救災工作。

新北消防局代表台灣參與實兵演練，演練各國城市若發生重大危機事故時，如何相互支援救災工作。（新北消防局提供）

東京都考量其於未來30年內發生芮氏規模7以上的首都直下型地震的機率高達70％，故今（2019）年度東京都綜合防災演習之想定為東京都多摩地區發生規模7.3的直下型強震，一共造成4,700人死亡及失蹤，10萬1,100人受傷及13萬9,000房屋全毀。其原有的救災能量無法同時應付如此大規模且多點的災害，故請求各國到場支援倒塌建物搜救工作。 為使參與本次演習的各國搜救隊伍對於東京都現有救災能力及方式都有適當的認識，故特於演習前三日請各國共同訓練及參觀東京都現有之防救災設施及製度，希可建立一定程度的默契，減少災時合作的磨合時間。

新北市政府相當重視災害防救工作，每年均辦理民安演習並邀請東京、首爾等外國消防單位參與。今（108）年度3月民安五號演習更動員2,200人，各式車輛，舟艇，直升機等機具共250餘部參與演習，其規模盛大為歷年之最，於行政院動員會報108年的評核 中新北市獲得第一名特優的佳績，此為新北市連續第8年獲得第一名特優的殊榮，今（2019）年度東京都綜合防災演習更是唯一受邀參與實兵演練的外國城市。本次演習中新北市負責執行倒塌建物的搜救工作，在立坑及瓦礫堆等惡劣環境中搜救患者，除充分展現平日訓練成果外，更汲取各國寶貴搜救經驗有效強化本市國際人道救援能力。

新北市政府消防局局長黃德清表示：「防災意識從小扎根做起，從減災、整備、應變及復原進行全方位的檢視並學習，小至訓練演習，大至國際交流，透過國際城市的交流互助，並強化跨國城市間之合作關係，以做好萬全的防災準備。」

本次演習中新北市負責執行倒塌建物的搜救工作，在立坑及瓦礫堆等惡劣環境中搜救患者。（新北市消防局提供）

新北市政府獲東京都廳邀請，由台灣災難搶救專家、新北市消防局副局長陳崇岳率消防局火災預防科程昌興科長，資通管考科羅凱文科長等5名幹部參加演訓。（新北市消防局提供）

(中時電子報)