馬林魚本月1日對戰國民，投手羅培茲(Pablo Lopez)先發3局被打了6分，陳偉殷於第4局就登板，沒想到就一路投到第7局結束，獨撐4局未失1分。終場國民7-0完封馬林魚，但是陳偉殷表現優異，賽後透過臉書帥氣表示：「這才是我吧。」這才是大家久違的陳偉殷！

國民隊派出史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發，小史完全壓制魚軍的貧弱打線，8局無失分繳出驚人的14K。陳偉殷不遑多讓，4局僅被敲1安，除了一登板被敲的那支長打，連續3局讓對手三上三下，還跟對手小史互發1張老K。小史不是普通的投手，他打擊率0.175，拿過銀棒獎，稍微跟殷仔過了幾招才出局。

今天主審在關鍵時刻很賞臉，陳偉殷削邊的好球率高，特別是對決亞當斯(Matt Adams)的時候，連續3球削邊就讓他站著吞三振。亞當斯不出棒是好球，出棒了又搆不著，一點辦法也沒有。

總計陳偉殷用掉45球，由於表現精湛，只面對13名打者就撐完4局，滾地球出局比飛球還多，自責分率從7.34一口氣降回6.86。接替殷仔的康利(Adam Conley)則是一上來就被敲了1轟。今年球季即將結束，這才是殷仔首次投完4局，讓他重溫昔日的威風。

(中時電子報)