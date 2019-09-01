鄭人碩、張書偉主演的《76号恐怖書店之恐懼罐頭》系列短片其中一部《飢餓》，日前於三芝進行開鏡祈福儀式，該劇由莊絢維執導，這也是三人繼《人面魚》之後的再度合作。鄭人碩對於拍攝靈異驚悚劇毫無畏懼，除了用尊重態度，還加碼對「好兄弟」喊話：「不是只有我們想看作品，其他好兄弟也想看好戲呀！與其怕，還不如好好拍戲，讓他們看原來現在陽世間有這麼好看的戲劇！」

鄭人碩與張書偉再次合作，他形容「默契已經很足夠，能完全交付對方的信任」，他透露兩人能成為好麻吉是因演出《人面魚》時，為了培養革命情感而常相約吃飯討論劇本，私下見面也會互虧對方是天團與影帝。對於張書偉曾在偶像團體Energy中享受過萬人空巷擁護，鄭人碩直言感到羨慕，這回一聽演員有張書偉二話不說就點頭答應。兩人在片場，默契好到工作人員都讚嘆，情緒、台詞都是一次到位。

而近期想挑戰多元角色的張書偉，在《76号恐怖書店》系列短片《飢餓》中要詮釋出自私貪婪的角色，突破自己良心尺度的演出，導演一喊卡，立馬問工作人員「壞嗎？是不是演得很壞？」與鄭人碩再次合作，他形容會有莫名其妙的火花突然迸出來，「因為曾共同在拍戲中建立過真感情，所以這次再如何難接的球，一定都能接好。」

鄭人碩則爆料其實張書偉很膽小，雖然接演靈異劇，但其實私下不敢看恐怖片，張書偉解釋「不想自己嚇自己，但為了演戲什麼都可以。」

鄭人碩、導演莊絢維、饒星星、張書偉參加《飢餓》開鏡祈福儀式。（七十六号原子提供）

導演莊絢維表示：「會再找書偉與人碩合作，除了上次在人面魚拍攝期間培養出來的好默契之外，同樣也看見兩位演員的戲劇表演張力，這是一個對於書偉來說很不一樣的人設會是一個很棒的挑戰，再加上饒星星一起演出亡命鴛鴦，自己很期待他們的演出！」

劇中演出張書偉女友的饒星星，對於拍攝靈異劇心裡有諸多恐懼，她光想就很害怕，不斷提醒自己到每一個場景心裡都需默念「借此場地拍攝，抱歉打擾了」。她透露開拍前一天就算再忙，也都要去廟裡拜拜，「買佛牌去繞香爐帶在身上，包括連劇本都繞了香爐」。她開鏡第一天就在監獄場景開拍，因為過於進入角色，直到拍完還感覺整個人在劇中情境裡，明明張書偉已經離開片場，她卻一直覺得張書偉還在監獄未離開！劇組同仁立馬將護身符掛上身，她才整個回神。

饒星星會如此害怕是因曾有過不好經歷，所以深怕一不注意就冒犯，「畢竟是我們『看不見的世界』，雖然也不能說這樣就一定有效，但一定會比較安心」。不料拍攝頭一天，她與張書偉有場要開車的戲，車開動後他打錯檔，眼看差幾公分就要撞上隧道的牆壁，好險即時踩了煞車，「我們都嚇到了！收工後發現我的腿上有個小傷口流著血，才突然想到一定是拍這個場景前，我忘記在心裡默念『打擾了』。」

《76号恐怖書店》為「七十六号原子」目標系列化驚悚、奇幻、懸疑、恐怖類型影視項目，第一季推出的是與台灣大哥大myVideo共同投資並改編自網路熱門小說《恐懼罐頭》，其中集結包括《計程車》、《租屋》、《捉迷藏》、《飢餓》等四部短片，近期陸續開拍，其中《捉迷藏》已於鬼月期間殺青。預定於2020年第一季在myVideo上映，發行與主要投資的公司「七十六号原子」已規劃三年三十部戲劇製作的展望，目標各項類型皆已進行開發階段，期望故事都能有「當代感」，嫁接到觀眾真實生活細節，進而引發共鳴。

(中時 )