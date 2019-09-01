國民黨總統參選人韓國瑜韓國瑜今赴彰化走訪宮廟，連訪8個廟宇，這是韓國瑜投入總統大選以來，首度造訪彰化。行程首站造訪「鹿港天后宮」，韓粉一早便到現場熱情相挺，《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您一起感受。

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