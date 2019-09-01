《大政治大爆卦─無色覺醒》決戰中台灣! 韓今狂掃彰化8宮廟 昔貪食龍車隊再現 14:252019/09/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜韓國瑜今赴彰化走訪宮廟，連訪8個廟宇，這是韓國瑜投入總統大選以來，首度造訪彰化。行程首站造訪「鹿港天后宮」，韓粉一早便到現場熱情相挺，《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您一起感受。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #彰化 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬華街頭喋血10惡煞圍砍2少年 09:532019/08/28 社會 彰化市直達台中朝馬站的公車敲定了 停靠15站 18:182019/08/28 生活 彰市公車直達朝馬站 路線敲定 04:102019/08/29 地方新聞 彰化風電將有1兆元投資 蔡英文盼青年回鄉 19:412019/08/29 財經 韓國瑜彰化總部還在「喬」 謝典林請纓擔任主委 21:172019/08/29 政治 競選總部主委誰屬 尊重韓與中央決定 04:102019/08/30 地方新聞 美網》布萊恩造訪 詹詠然1秒被圈粉 13:322019/08/31 體育 韓流再起！韓國瑜彰化行程曝光 15:522019/08/31 政治 韓國瑜彰化座談會 強調中部急需大型國際機場 13:572019/09/01 政治 政治熱門新聞 2020總統大選運勢誰最強？命理師洩天機 - 政治 扁為這事轟馬英九、韓國瑜 網怒嗆：8年總統白做了！ - 政治 郭、韓能整合？ 郭辦：也許郭就是那支穿雲箭 - 政治 葉毓蘭赴香港 親眼目睹「鬧事的暴民」 - 政治 鋼鐵韓粉有鬆動嗎？葉元之竟語出驚人... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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