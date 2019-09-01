蕭秉治的「凡人MORTAL」演唱會31日移師高雄，師兄五月天怪獸繼續相伴，有別於台北場找來了好兄弟鼓鼓呂思緯、師姐丁噹助陣，高雄場迎來師妹白安相挺，「治安二人組」首度合作白安的億萬金曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，高雄出生的蕭秉治說：「好久沒在高雄辦演唱會，〈我好想好想你〉送給高雄。」看到高雄歌迷特別製作「星星」手幅熱烈應援，他感動地說：「看到你們看開心我就開心了，下次來高雄直接約高雄巨蛋。」他日前誓言在高雄演唱會前瘦5公斤，最後減肥失敗，笑稱首唱〈愛過你有多久就有多痛〉閩南語版補償！

演唱會一開始，蕭秉治嗨歌五連發〈空中飛人〉、〈感覺犯〉、〈我想要你〉、〈射手〉、〈戰神〉，引爆火熱合唱，更精心準備由怪獸寫曲的〈後來的我們〉，怪獸全程力挺師弟，成了「凡人」演唱會限定嘉賓，笑稱一開始台北場歌迷還覺得驚喜，但到高雄場出現時，歌迷表情反應「他來了」，意指歌迷習以為常，台下歌迷聽聞立刻熱情尖叫回應！怪獸接著表示自己很久沒到高雄演出，很開心蕭秉治邀他來，而身為高雄人的蕭秉治也特別為師兄推薦當地美食，直接將美食搬進後台，並說：「謝謝獸哥陪我們這樣跑巡演，因為師兄關係，讓我到鳥巢唱了二次！」

將於28日在高雄SPERO高雄海流館開唱的白安，昨提前到高雄暖身，蕭秉治以高雄人身份歡迎白安，笑說：「我們是公司二個最安靜的人，聽說白安很好聊天。」此外，黃奕儒也南下高雄擔任開場嘉賓，帶來《圈套》主題曲〈我怎麼留下你〉，在演唱〈不再孤單〉時，他說：「這首歌陪我走了一年的時間，現在希望藉由〈不再孤單〉溫暖大家！」並特別精心準備蕭秉治創作的〈忘了怎麼愛你〉。

白安（左）擔任嘉賓。（相信音樂提供）

蕭秉治（右）昨在高雄開唱，師兄五月天怪獸擔任嘉賓。（相信音樂提供）

蕭秉治昨在高雄開唱。（相信音樂提供）

(中時 )