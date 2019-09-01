‏珍奶、小籠包等平民美食，近幾年來在全世界大放異彩，尤其是珍珠奶茶，全球五大洲、國際主要城市與觀光景點，幾乎都有它的身影，幾乎成了台灣的代名詞。有網友好奇發問，繼珍奶、小籠包之後，也是「獨步全球」的台灣特色產業「月子中心」是否有機會轟動海外？這個提問，引發網友正反不同議論。

有網友在PTT八卦版發問：「月子中心推廣到國外會不會造成轟動？」，這名網友表示，「除了珍奶、小籠包之外，月子中心也是台灣獨步全球的特色產業，如果嘗試到海外佈點，會不會造成轟動，讓各國產婦發現，原來生小孩後可以有這種服務，形成珍奶風潮之後另一個來自台灣的潮流？」。

這個大膽的提問，引發網友不同看法。有人認為「直接倒閉了吧」、「老外沒在做月子的吧」、「沒人去」、「西方認為產後護理就是要有護理的樣子，而不是搞得像度假一樣」、「別鬧，台灣月子中心做的起來完全是因台灣人力便宜。國外要做同樣的水準，應該貴死人」。

但有人贊同「有搞頭耶」、「在外國行銷帶風向塑造成文化 也許能發大財」、「認真講女權夠高的國家有可能會吃這套」、「要同步收買寫手寫一些做月子=女權進步，不做就是父權迫害等文章，開設跟寫文章雙管齊下有機會」。

(中時電子報)