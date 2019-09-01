二本貓樂團主唱賴宇喬曾在2017年以專輯《光亮徬徨的閃耀年紀》獲得最佳客語歌手、最佳客語專輯獎，卻遭腥夫偷吃而提告，舉證腥夫與小三的對話如「愛愛流血了」等及相關影片，並要求小三賠償100萬元，新竹地方法院日前判洪姓小三應賠40萬元，而賴與蔡男去年已離婚。

賴女2013年與蔡姓男子結婚，但蔡男在4年後卻追求在開設養生館的負責人洪女，不僅在洪女住處行房，蔡男甚至也將洪女帶回夫妻倆的家裡做愛。賴女提出相關證據，包含對話內容，洪女曾傳「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」蔡男則回「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」

此外，賴女也提出蔡男及洪女的出遊影片，兩人有摟抱、親吻的踰越一般交友關係的舉止，摧毀夫妻感情，並使身心受創，透過心理藥物治療，才能平復創傷，向洪女要求賠償100萬的精神撫慰金，而賴女也在去年與蔡男協議離婚。

法院審理時，洪女向法官否認通姦，指稱蔡男交往複雜，她非唯一婚外情對象，即使蔡男向賴女坦承做愛，也不一定是指她，並說賴、蔡婚姻早已失和，即使她有責任，但賴女沒有嗎？而蔡男則認為，他在協議離婚時已付200萬元，不應再負損害賠償責任。

不過法官認為，蔡男曾向賴女坦承「我去做了，作愛是很爽，但是卻背叛你」、「我很刻意要隔開你睡的位置」等語，以及蔡男及洪女狀似接吻、躺臥在床等照片，已踰越正常社交往來，不法侵害賴女的配偶權，因此判洪女應賠40萬元。

(中時 )