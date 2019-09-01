韓國瑜參訪彰化縣知名宮廟，下午首站抵花壇鄉虎山巖，現場早已聚集大批民眾與韓粉等候，熱情地高喊「韓國瑜！凍蒜！」、「韓國瑜！凍蒜！」韓國瑜表示向現場民眾表示，蔡英文執政3年半，拿不出成績單，不知怎麼跟台灣人民交代，經濟、內政搞不好，勞工政策搞不好，農民、漁民「虛累累」。
韓國瑜說，各行各業拿不出成績單，最簡單方法就是抹黑韓國瑜，說昨天他跳樓自殺了，今天又活過來了，明天要開始罵他要吸毒了，後天開始喝酒、玩女人了，其實他喝酒從來沒有抱過女人，他是愛喝酒、愛交朋友、愛唱歌、愛說笑話。但民進黨執政拿不出成績單，也講不出來拜託老百姓投她一票，就採取政治泡麵，大家肚子餓，去泡一碗麵，只要一分鐘，直接把對手抹黑，拜託執政黨拿成績單給大家看，到底為老百姓做了什麼？
韓國瑜表示，執政黨沒有成績單，每天造謠、帶風向，黑韓產業鏈是2019台灣生意最好的，不是高科技，也不是傳統產業，全台灣2019最賺錢、最發財的就是黑韓產業鏈，這次不能讓這個鬼混的政黨繼續混下去，不好的就是下台，認真為人民打拚的政治人物跟政黨才是要支持的，所以蔡英文政府3年半做不好，「拜託，請妳下台，讓國民黨重新回來執政」。
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(中時 )
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