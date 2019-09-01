為力拚2020連任，民進黨今舉行全國授證大會儀式。雖然大會採閉門會議，不讓媒體採訪，但據了解，負責選舉操盤的行政院前副院長林錫耀在會中表示，國民黨現在還在亂，但若一旦整合，力量不可小覷；若沒整合且郭台銘參選，民進黨也不能輕忽，「畢竟有錢能使鬼推磨，錢太多了，咱們不能大意」。

民進黨今舉行全國授證大會儀式，代表各地的陸軍組織將動起來。據了解，林錫耀說，很多人對於這次選戰很有信心，但離選戰還有4個月，變數還很多，呼籲大家要充滿危機意識，才能守住好不容易的成果。

他說，雖然現在蔡英文民調領先，但有一部分原因是國民黨還在亂，若國民黨整合成功，因為藍營在地方有15個執政縣市，「一旦整合起來，力量不可小覷」。

林錫耀說，若加上「最可怕的敵人，對岸老共」，指中共絕對不樂見民進黨繼續執政，一定想方設法不會讓民進黨過得太好。

林說，若國民黨沒有整合成功，鴻海前董事長郭台銘真的參選，民進黨也未必能輕忽，「畢竟有錢能使鬼推磨，錢太多了，咱們不能大意」。他說，希望大家回到選區後步步為營，讓總統能夠爭取連任，並讓國會繼續過半，未來執政更順暢。

(中時 )