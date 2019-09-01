擁有「戲劇界千面女郎」的方芳，以及「第一代小龍女」的潘迎紫，因為舞台劇《最後一封情書》首度在排練場相見，讓大家直呼彷彿看到了「中國電視史」！導演謝念祖驚呼：「看到當年最火紅的兩位女星相聚，簡直像是國寶碰上國寶，太難得啦！感覺整個排練場都變成故宮了！」方芳則笑稱這是合作前的密室會談：「如果我們合作的話，什麼戲都可以演。」

方芳探班潘迎紫等人主演的《最後一封情書》。（圖／全民大劇團提供）

方芳主演的全民大劇團《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》上週於衛武營完美落幕，長居國外的她，特在出國前來到全民大劇團排練場探班，為全新劇作《最後一封情書》的演員們給表演建議，並與女主角潘迎紫的首度碰面。在排練過程，方芳專注看每位演員的動作，下台後不忘給筆記，甚至親身霸氣示範讓現場連連拍手叫好。

方芳親自指導潘迎紫舞台劇表演方式。（圖／全民大劇團提供）

她用犀利的點評搭配精準的演出，霸氣教導湯志偉如何演出一名痞子：「記住！你就是一個無可救藥的痞子！」但輪到要指導潘迎紫時，方芳卻馬上有禮貌地說：「姐姐，有一個地方要改一下。」讓在場人員全笑翻，導演謝念祖大笑表示：「能看到兩位國寶同框，還可以看到向來直爽的方姐有如此柔軟的態度，真是太值得啦！」方芳害羞地說：「我們講倫理的！」而對於方芳提出的建議，潘迎紫十分認同地說：「她（方芳）雖然是我的後輩，但在劇場界她可是大前輩！」

擁有豐富秀場、主持及舞台演出經驗的方芳，十分喜歡與觀眾面對面的演出方式，「演舞台劇真的很過癮，上台前別管別人說什麼，只要覺得自己是最棒的就對了，下了台再檢討自己」。潘迎紫表示，舞台劇的演出方法真的與電視劇有極大不同，「我跟小武(謝祖武)都是演電視劇的，所以表情特別豐富，但當我們深情款款的互看著對方時，導演總是會潑我們冷水說，『800塊的觀眾看不到！』所以今天方芳能來現場指導，真的是學了一課！」

被問到若能夠與潘迎紫同台演戲，會希望演什麼戲時，方芳篤定表示兩人什麼都能演：「因為我們就像水一樣，放在什麼容器就是什麼形狀，而且連最小的縫都能滲透進去，情感無孔不入！」

輕颱白鹿吹走了高雄《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》的兩場演出，導演謝念祖惋惜地說：「當時有邀請娃娃姐(潘迎紫)一同下高雄去看方姐演的《岳母》，可惜天候不佳遂取消行程，沒有機會讓娃娃姐提早感受劇場魅力。但十分感謝方姐義氣相挺，來為我們舞台劇新人演技洗禮。」

對於整齣戲的感想，方芳看完總彩後肯定地說：「這個戲非常值得期待！戲劇的過程充滿張力，觀眾一定很想知道，演員如何處理情感的細節，以及彼此的關係。」能在演出一個半月前得到這樣的肯定，演員們士氣大振！《最後一封情書》由潘迎紫、謝祖武、湯志偉、朱宏章、林辰唏、呂紹齊共同演出，10月國父紀念館上演，購票洽兩廳院。

方芳現身舞台劇《最後一封情書》排練場，與潘迎紫同框。（圖／全民大劇團提供）

(中時 )