民進黨今舉行全國授證大會儀式，代表各地的陸軍組織將動起來。雖然沒公開，但據了解，蔡英文在會中強調「總統連任、國會過半」，並下達各項任務；除了要選舉幹部走出同溫層，還要團結台派及中華民國派，並堅持本土政黨立場，馬上通報謠言。

蔡表示，2020年選戰對台灣最重要的一件事，就是台灣的安全，台灣能不能一直是台灣，台灣人住在台灣是不是能持續感到安心，這是執政者的責任，也是作為政黨的責任。

蔡英文也提及2020選戰背景，國際上有美中貿易戰、區域潛在衝突、香港情勢，內部環境則面臨階段性變化；很多人的期待跟民進黨做的可能有落差，很多人覺得民進黨的方法不對，也有很多人就是不想讓民進黨執政，甚至很多政治團體出現，這都必須在未來選戰注意。

蔡英文也交付競選幹部3項任務，指民進黨就是要團結，內部先團結後，才能團結台灣派及中華民國派，甚至是中華民國台灣派；其次是「走出同溫層」，表示產業變遷時，台灣社會有一組人沒有得到足夠的助益跟照顧，有農漁民、勞工、司機、小生意攤販等「失落的選民」，這些人很容易在社會的邊緣當中被忽視掉。

蔡表示，民進黨在1124後調整，但可能還有盲點，拜託大家每天都到基層了解有何困難，讓執政團隊拿出補救辦法，再一次感動基層；第三則是要大家永不放棄、堅持本土政黨的立場，不要因為外部力量的威脅利誘，放棄民進黨堅持的價值。

蔡也說，民進黨的對手用盡辦法在基層散佈謠言，這些謠言有時候是可笑的，但是有人信就會有人傳，有人傳就會造成傷害，強調若有謠言就要馬上通報，別讓謠言拖垮民進黨選情。

(中時 )