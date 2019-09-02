有意參選台南市第五選區立委的李伯利。（摘自李伯利臉書）

民進黨提名台南市第五選區立委參選人林俊憲。（洪榮志攝）

國民黨提名台南市第五選區立委參選人蔡淑惠。（本報資料照片）

台南市第五選區立委選舉，隨著反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉宣布參選，以及台南安定力量團隊擬推出牧師李伯利參選後，選情已從民進黨提名現任立委林俊憲對戰國民黨提名「七連霸」市議員蔡淑惠的藍綠之爭，擴大為4人競逐，選情也愈趨複雜化。

從事體制外抗爭已有8年的台灣科技大學光電所教授陳致曉，因爭取南鐵案土地正義無法獲得突破，「惡質政治逼我從社運走向政治路」，並認為台南市政壇已被民進黨新潮流系把持，所以鎖定民進黨現任立委林俊憲作為假想敵。鑑於南市立委第五選區涵蓋的東區半部，也是南鐵東移抗爭最力的基地，陳致曉的參選是否會對林俊憲構成威脅，值得進一步觀察。

至於以愛家公投志工為班底的台南安定力量團隊，6月底向台南市基督教協進會報告，將推出李伯利參選第五選區立委，據說此舉已獲得基督教協進會多數牧者的支持。由於去年底愛家公投通過後，政府卻不遵行公投的結果，此次李伯利以「安定力量」政黨候選人參選立委，預料將以維護家庭及教育價值、下架同婚立委、還我公投為競選主軸，將可吸納部分反對民進黨的力量。

不過，從大局來看，4人競逐此區立委，有3人都以反對民進黨為主要目標，加上此一選區的南區、中西區、安平區等3區選民結構，原本即是綠大於藍，3人爭搶有限的藍軍票源，如果無法激起為數眾多的中間選民熱情支持，恐怕綠營仍將獲益。

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(中時 )