1978年的農曆新年，西門町武昌街的電影街人潮洶湧，擠滿了準備看電影的民眾。（本報資料照片）

西門町，對每一個世代而言，都有著不同回憶；從電影戲院蓬勃發展、紅包場遍地開花、來來百貨稱霸全台，後來成為台北「原宿」哈日聖殿，現在是國際觀光背包客必訪之地。雖然曾經遭遇些許低潮，但西門町始終代表著年青與潮流的最前線。

1989年西門町的歌舞廳，火辣的演出海報在當年總能吸引來往遊客的目光。(（本報資料照片）

從日治時代開始，西門町就是台北著名的「電影街」，一直到現在，首輪戲院還是門庭若市；在當年電影還最主要娛樂來源的年代，電影院一家接著一家開，僅武昌街二段就連開了幾十家戲院，滿街的手繪電影廣告及小吃攤販，是當年西門町給人最直接的印象，繽紛的街景和現在極簡的大樓外觀形成強烈對比。

1964年西門町成都路的計程車招呼站。（本報資料照片）

紅包場則起源於50年代，模仿上海歌廳兼融台灣特色的歌廳形式，分布在漢口街、西寧南路、武昌街上，主要客群多是大陸來台的軍官軍眷，雖然一開始並無「紅包場」的稱呼，但因為不少聽眾直接拿紅包「抖內」給喜愛的歌手，漸漸才有了這個名詞。早期紅包場演唱的，多半是老上海流行歌曲，聽眾也屬於年紀較長的老兵，為了吸引客人，歌廳會為歌手取名「小周璇」、「小白光」等藝名，而這些歌手也會刻意模彷當時歌手的演唱方法。隨著時代演變，曲目轉為台灣、香港等地的流行歌曲，像《意難忘》、《月亮代表我的心》等。現在因老一輩逐漸逝去，西門町紅包場只剩漢中街一家，為了讓演出內容更豐富，還會不時引進俄羅斯舞團吸引客人。

1979年的元旦，西門町老牌楊桃冰旁的陸橋上擠滿了出遊的民眾。（本報資料照片）

到了7、80年代，西門町成為「潮」字的代表地。當年的小朋友若能到萬年大樓或獅子林廣場逛逛、買個小玩具，就會是最驕傲的回憶，其中多家日文雜誌、唱片及服飾專賣店，更是「哈日族」的聖殿；當時中南部的親友來台北，若說沒去過西門町，那就像沒來過台北一樣。後來隨著商圈轉移，當年全台最大的來來百貨轉租給連鎖書店及旅館，雖然還是不少潮牌衣物的集散地，但卻沒有早年那樣光鮮亮麗唯我獨尊了。

1980年，西門町獅子林大樓前的街頭畫家替遊客寫生賺錢。（本報資料照片）

1994年的西門町的紅樓劇院。如今的紅樓是創意市集聚集地。（本報資料照片）

在日治時期被稱為「八角堂」的紅樓，一直是西門町的入口意像，光復後因為紅磚外觀並放映電影，被稱「紅樓戲院」或「紅樓」，不過受限於空間與聲光設備老舊，逐漸淪為二輪電影院，一度還以播放色情電影著稱。經文化團體關注，政府將西門紅樓收回加以整修並列入三級古蹟，在與十字建築等公共空間共同完成整建後，終於脫胎換骨。如今常有藝人簽唱會或專輯發表會在紅樓舉辦，周邊商家也轉型為文創中心，近內江街一側更發展成世界知名的同志酒吧區。

1980年西門町的入口意象，大幅電影及商業廣告和今日相距甚遠。（本報資料照片）

1986年的徒步區，滿滿的人潮和五顏六色的招牌，是西門町最繁盛的光景。（本報資料照片）

曾經代表台北最繁華的娛樂流行聖地，受到台北市向東發展的趨勢，西門商圈經歷中衰幾度式微；但隨著捷運板南線通車、中華路林蔭大道闢建以及西門特色商圈重建，使得西門商圈進入新階段復甦，並成青少年次文化代表，加上曾有過過的昔日風華，西門町也再重新發光發熱。

(中時電子報)