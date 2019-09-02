美國對部分3,000億美元大陸輸美商品課徵關稅於昨（1）日正式實施，由於此輪關稅升級涵蓋包含尿布、肉製品、其他食品等日常生活必需品，外界關注美國人日常生活將如何受到衝擊，隨著另外2波關稅陸續於今年10月、12月上路，專家估算，至今年底，美國平均每戶家庭今年將因貿易戰額外支出460美元（約新台幣14,446元）花費。

《紐約時報》（New York Times）報導，川普的關稅戰對美國人民生活的影響不只大，甚至愈來愈大，報導引述倫敦大學學院（University College London）、倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）兩名經濟學家伯魯斯亞克（Kirill Borusyak）與查拉佛（Xavier Jaravel），他們估算，至今年底，美國平均每戶家庭今年將因貿易戰額外支出460美元。這個數字因所得高低而有不同，針對美國最富裕的家庭，他們今年將較去年多支出970美元（約新台幣30,462元），有關最貧窮的家庭，至年底前，他們將額外支出340美元（約新台幣10,677元）。

不過美國不只對大陸祭出貿易戰，對鄰國墨西哥、加拿大、歐洲盟友及其他貿易夥伴都推出關稅牌，專家估算，至目前為止，美國平均每戶家庭已負擔約250美元（約新台幣7,851元）貿易戰成本，這個數字在去年同期還只有60美元（約新台幣1,884元）。

此外，他們也發現，和衣服、食物等非耐久財相比，未來幾個月內，貿易戰對包括汽車、電子用品等耐久財的消費成本影響更劇烈，換句話說，關稅戰對窮人家庭的影響恐更不成比例，儘管這些商品並非經常性需要購買，但每隔一段時間仍有消費需求、而且不太可能推遲，因此售價上揚很快就被注意到，最明顯的例子要屬洗衣機，同一台韓國三星的洗衣機，2016年售價為499美元，2019年已上漲至599美元。

(中時電子報)