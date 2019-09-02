美式賣場好市多是許多民眾採買日常生活用品好處去，不過也因為賣場提供免費停車場，會遇到有人是「不消費純停車」，尤其假日或節慶前後更有可能讓停車場出現一位難求的狀況。近日有網友開車到好市多北投店消費，發現店內貼出公告將實施新政策，仿效其他商場，實施「購物消費折抵停車費」，否則就要按時算停車費了。照片一出，馬上引起網友熱議，不少人附和說早該這樣了。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，是一張好市多中和店的高告，停車場將自10月1日起改採計時收費制，「每小時收費100元，消費滿500元即可折抵3小時，每日最高折抵3小時」。

貼文一被PO出，馬上引起眾多網友認同，紛紛附和說「避免想要購物的會員無位可停」、「合理，很多霸王車」、「 全台都應該這樣來，使用者付費」、「該設低消，不然只會養出一堆鯛（刁民）」。

好市多中和店宣布，將推停車新制。（圖／擷取自爆廢公社）

據《ETtoday新聞雲》報導，好市多中和店其實是第二家推行停車收費的分店，北投店最早採停車收費的制度，主要是因為附近空地少，為了加速車流才會採取收費制度。

(中時電子報)