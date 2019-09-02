華視台式新喜劇《俗女養成記》1日晚間播出最終回第九、十帖，笑中帶淚、淚中帶笑，最後「全劇終」落在大、小嘉玲跨時空一起為「鬼屋」新家粉刷油漆，與過去的自己和解的動人美好畫面。戲迷最關注的謝盈萱飾演的陳嘉玲，與藍葦華飾演的青梅竹馬蔡永森這對「森玲CP」，則不負眾望終於迎來快樂結局！

《俗女養成記》最終回畫面落在大小嘉玲一起粉刷新家，與自己和解。（翻攝華視／林淑娟台北傳真）

第十帖劇情中，原本回到台北面試也幾乎順利得到新工作的陳嘉玲，接到弟弟嘉明寄來的影片，是1997年，她即將離開台南到台北念書時，爸爸為她錄下各種台北生活教戰守則，以及阿嬤、阿公、媽媽等家人給她的愛的叮嚀。當陳嘉玲被徐譽庭客串的主考官問到關鍵問題「妳覺得快樂是什麼？」、「想像過十年後的自己會過什麼樣的生活嗎？」她愣住數秒後，露出頓悟的笑容，說完「對不起，我得要先走了」，她豁然開朗笑說：「我要回家！」

回家後的陳嘉玲，喝著媽媽燉的愛心雞湯，問起媽媽是怎麼發現弟弟嘉明是同志，「陳嘉明的事，妳怎麼發現的？」、「他讀高中我就知道了，我那時是偷看他日記才知道的。其實一開始我也很怕，怕妳弟弟這症狀不知怎麼改，我自己翻報紙、去書店找書，打去婦女新知，又轉去人本教育，有人跟我解釋，我就慢慢了解了，原來這不是病噢。那個專員跟我說一句話，她說最重要的就是媽媽啦。我想想也是有道理，無論如何，也是我兒子，我應該跟他站在一起不是嗎？他活到三十歲了，這麼大了還不敢跟人家講，也是很辛苦。我也很想跟他說，阿明， 其實媽媽都知道，你不是只有一個人而已，不用這麼孤單」。陳嘉玲則泛著回媽媽：「他不孤單，他也不是只有一個人而已。」這一段話已逼哭無數觀眾。

《俗女養成記》最終回陳嘉玲與媽媽的對話感人肺腑。（華視提供）

接著母女兩你一言我一語的對話，又繼續升高淚海，媽媽問嘉玲「妳為什麼又回來了」、「我回來妳有開心嗎？」、「妳開心，我就開心啊」、「妳會不會失望？」、「妳不會我就不會」、「你哭什麼啦！媽！」、「湯很好喝」、「我的愛心耶！妳回來有一個人很開心」。

下個鏡頭是陳嘉玲主動跑去競選總部找落選的蔡永森，蔡永森對她說「妳怎麼跑回來了？台北工作呢？妳跑來這裡，我養不起妳」，她回「我知道啊」，他再說「我現在無業游民」，她回「我也是啊」，「我結過婚也離過婚」、「我差一點也是」、「不過我現在單身」、「我也是」，接著她脫掉高跟鞋，主動獻吻，露出幸福的笑容。

《俗女養成記》最終回，「森玲CP」有美好結局。（翻攝華視／林淑娟台北傳真）

更感人的一趴，是嘉玲帶著永森到家裡吃飯，嘉明也帶著另一半佑仔一起到來，陳竹昇飾演的爸爸，與阿佑深深一的握手，無聲勝有聲，對兒子性向與戀情的理解、包容、接受，甚至祝福，都在不言中。

陳嘉玲、陳嘉明各自帶著另一半與爸媽吃飯，畫面溫馨。（翻攝華視／林淑娟台北傳真）

最後畫面，是小嘉玲來到她一直恐懼的「鬼屋」，跨時空遇到了買下「鬼屋」正在為新家粉刷的大嘉玲，在大嘉玲的邀請下，兩人一起粉刷那麵紅牆。陳嘉玲對自己說：「親愛的陳嘉玲，妳忘記了這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來。妳又是從幾歲開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。從這裡開始，我想要對妳說，對不起、謝謝你，我愛你。」

(中時 )