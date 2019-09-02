「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲！」在花蓮看得到！冬遊補助從9月起跑，來好山好水的花蓮走走吧！賞太魯閣峭壁鬼斧神工、瑞穗泡黃金湯！在花蓮壽豐的立川漁場也在9月1日舉辦「國際黃金蜆節」歡迎大小朋友蜆池摸蜆、親子廚房、文創手作、快閃市集...等系列活動摸蜆、嘗美味、認識環保護生態！

2019國際黃金蜆節1日開幕，上午即湧入數千人入場，立川漁場開放養著數百斤珍貴黃金蜆的蜆池供民眾摸蜆，最受期待的免費好禮大放送， 則由高空大炮鳴空發射引全場震撼，民眾紛紛展現靈活身手接下好禮兌換券。

立川漁場開放養著數百斤珍貴黃金蜆的蜆池供民眾摸蜆。（圖取自活動官網）

今年的「金蜆廚藝小當家」特別請到花蓮銘師傅餐廳主廚莊育賢指導親子做金蜆脆丸與絲瓜金蜆，用最簡便的方式做出以黃金蜆為主角的健康料理。

「創意親子彩繪&創意飾品手作DIY」則是指導民眾如何將蜆殼製作出文創小物，兩大主題活動都深受民眾歡迎，攜家帶眷參與，周邊的快閃市集深具花蓮特色。

冬遊補助開始了，花蓮壽豐鄉這也有美如仙境的雲山水、號稱東台灣最美麗的大學－東華大學、山水幽境的鯉魚潭等！不妨相揪好友來這走走，感受人情兼具的慢活之旅。

(中時電子報)