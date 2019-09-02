人與動物是共生共存，然這些年來，人們的濫捕、破壞生態環境，造成許多動物減縮、甚至滅絕！科學家近年來發現聲納造成的短時間高音量聲波，與大量鯨魚擱淺很可能有關，原因是鯨魚等海洋哺乳動物為了遠離類似聲源，容易出現失去方向或上游過快、甚至導致體內器官受損等現象。

中華鯨豚協會與國立台灣大學為深入解析台灣鯨豚擱淺可能的原因，特別於9月1日（日）假台北市立動物園演講廳，舉辦「海洋哺乳動物擱淺處理:台灣經驗與世界接軌」科普講座，邀請美國海洋大氣署資深研究員 Robert Brownell博士發表專題演講，分享美國的鯨豚擱淺處理現況及擱淺原因調查研究，進而對台灣鯨豚擱淺原因給予研究建議，並與其他來自亞太地區的專家群，共同探討目前亞洲擱淺處理的現況及未來展望。

過去台灣每年發生鯨豚擱淺的案例平均約在50-60件，然而自2016年起，鯨豚擱淺通報增加到91件103隻，2017年80起82隻，2018年度激增到110起137隻，為歷年來鯨豚擱淺事件最高紀錄。鯨豚擱淺有許多原因，近年最受關注的包括微生物感染、海洋有毒物質汙染、食物短缺、以及垃圾阻塞腸胃道等。然而另一個同樣值得關注的人為影響，正是軍事聲納的使用，因為鯨魚會被迫躲避海軍用來偵測潛水艇的軍用聲納。1950年代開始使用軍事聲納以來，異常的大批鯨豚擱淺事件越來越頻繁，多種鯨魚和海豚同時擱淺於數個不同地點，此類擱淺事件每年都會發生，近年在西班牙加那利群島、巴哈馬和希臘也出現多次與軍事聲納相關的鯨豚擱淺。

這些全球性的海軍演習活動和鯨豚大量擱淺之間的關係，讓科學家近年透過相關研究，已漸漸了解聲納聲波會干擾海洋動物，恐讓鯨豚出現異常行為。鯨豚對聽覺的依賴，就跟人類對視覺的依賴一樣。

牠們靠聽覺來溝通、覓食和導航。噪音污染的威脅，迫使敏感的鯨群遠離棲息地，甚至導致部分鯨豚受傷或死亡。聲納造成的短時間高音量聲波與大量鯨魚擱淺有關，原因是鯨魚等海洋哺乳動物為了遠離聲源，容易出現失去方向或上游過快、導致體內器官受損等現象。事實上，在2005年台灣就已有鯨豚異常擱淺事件，指向與軍事演習有關。

有關台灣小虎鯨經常發生集體擱淺的情況，Brownell博士也做出了推論，他認為與人類海上活動產生的噪音有絕對關係。由於目前對於噪音污染尚無全球性的規範，在本次會議中也將探討評估軍事活動造成的環境衝擊。

(中時電子報)