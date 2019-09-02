◎中國時報

● 2020總統大選逐日加溫，國民黨提名人韓國瑜和妻子李佳芬1日分進合擊，韓前往彰化造勢，李則遠赴東台灣為韓國瑜花蓮競選總部揭牌，夫妻同心，期能發揮最大力量拚勝選；蔡英文總統拚連任也正式起跑，昨舉行全國競總幹部與百工百業的授證大會，蔡英文下達動員令，強調「總統連任、國會過半」！

● 香港反送中示威抗議愈演愈烈，北京再度將矛頭指向民進黨政府。大陸海協會副會長孫亞夫批評，民進黨策動和支持香港暴亂，利用香港攻擊「一國兩制」，批評蔡英文「製造槍、製造炮」，向大陸射擊。而香港反送中示威者昨則在機場附近聚集示威，隨後轉往東涌站抗議，港警雖然立刻展開清場，但仍有部分航班與旅客受影響。

● 鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統似箭在弦上，政商界人士說，郭台銘若真參選，將被定位為「三無」之人：無面目、無原則、無誠信，只落得一個叛徒之名。

● 台北市長柯文哲這兩天在雲嘉走透透，逛嘉義市文化夜市受到民眾熱烈歡迎，「巧遇」市長黃敏惠時，黃敏惠還強調「嘉義人很熱情」，沒想到昨日一大早柯文哲就被提問嗆聲，他老神在在，被嗆完後仍大啖火雞肉飯，嗆柯的黃姓民眾很不滿，指柯文哲賣弄文字遊戲，要柯想選總統就該把大陸問題講清楚。

◎旺報

● 2019陸企500強名單1日揭曉，前3名分別是中國石油化工集團、中國石油天然氣集團與國家電網等陸企，營收分別為2.74兆（人民幣，下同）、2.59兆、2.56兆。今年入榜500強的門檻比去年高16.36億，同時躋身千億俱樂部的企業多達194家，比上年多出22家，創下新紀錄。

● 今年對陸企來說，可能是最艱辛的一年，尤其在面對中美貿易戰的隆隆炮聲，前進的腳步將是緩慢。不過，1日公布的陸企500強榜單中，卻可看出陸企堅強的韌性，不但兆元營收與千億俱樂部成員都有增加外，彰顯出陸企的實力雄厚外，更反映出500強已成為大陸經濟成長的中流砥柱。

● 中美貿易戰火再起，雙方9月1日啟動互相加徵關稅，雖早知如此，甚至美國總統川普高喊要企業回流美國，但實際美企對於撤離大陸仍不為所動。據英國《金融時報》近日引述美中貿易全國委員會負責人克雷格‧艾倫說，成員長期待在大陸，沒人考慮過早離開，並希望從商業角度使雙邊關係更加牢固和健康，並鼓勵中美雙方回到談判桌前。

● 中美貿易戰的不確定性已連帶影響全球經濟，展望下半年金融市場，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，人民幣匯率需觀察貿易戰是否擴大，若升溫年底可能貶破7.2。至於美國聯準會（Fed）今年預期連同7月或有3次降息，如出現第4次時就需警戒，且需關注年底的Fed會後聲明，如預告要降息的話，都不是好事情。

◎工商時報

● 為避關稅，蘋果火力提早開滿，據了解，面對12月15日手機將被加徵關稅影響，今年iPhone組裝廠和碩、鴻海提前至8月中下旬組裝新iPhone，包括台積電、大立光、玉晶光等供應鏈也都全力支援，不僅8月營收有機會反應提早組裝的利多，iPhone出貨旺季更不排除可望一路旺到12月中旬關稅生效前。

●貿易戰升溫，加上大陸各地方政府嚴格管控企業出走，國內工具機業期待第三季轉單效益希望落空，截至目前為止初估近10家工具機業者實施無薪假。業者形容，工具機產業景氣見底不是底，是2008年全球金融海嘯以來最低潮，政府若不伸援手救助，業者擔憂一旦撐不過農曆年關，恐引爆一波倒閉潮。

●日韓貿易戰開打，韓國計畫三個月內，所有半導體關鍵化學原料、傳動系統都要外覓第二供應商，以取代日貨。目前台灣僅半導體、傳動系統元件及定位系統等產業少數廠商，可因韓國轉單而受益。其中，上銀集團旗下上銀接獲韓國半導體業轉單，第一批兩千套線性滑軌9月3日正式出貨。

●中美新一輪關稅戰啟動，美國自1日起分兩階段對總額3,000億美元中國商品加徵15％關稅，中國則鎖定750億美元美國商品中加徵5％或10％關稅，加上雙方先前的關稅措施，如今加稅範圍已幾乎涵蓋兩國所有商品，影響層面難以估算。

(中時電子報)