9/02-9/08｜星座運勢週報(影/唐綺陽官方專屬頻道)

快來看星座專家唐綺陽的一周星座運勢！本周太陽、水星、金星、火星皆在處女座，關注健康、細節、完美主義…等相關議題，對於認真專業、自我要求高者，會有斐然的成績出現。處女座備受矚目，應思考下一階段的發揮，討論工作的看法及流程。

在本周「處女座能量是社會改變的關鍵」，處女一向跟「細小」相關，所以「小人物也能生大力量」，不要小看小人物、年輕人、寂寂無名者，當他們爆發起來，尤其在本週是具備大的引動力量。

處女星群將於不久後與冥王星三分，這是企業主、管理人相當有感的星象。「因理念對而大成」者定有擴大經營、招聘員工、重整辦公環境等壓力；因「違背理念而大敗」者則需收拾善後，一樣要處理員工問題與一堆細節。

處女星群也與海王星對分，「對立感」濃厚，但又有說不上來的隱隱然，讓人有覺得不爽、怪怪、好像被弄的感覺出現 。有一直看不順眼的人，

使自己更明確「是真是假、是敵是友」，也更凸顯「好的夥伴讓你上天堂，不好的夥伴讓你欲哭無淚」的戲劇性變化。

這周仍四星逆行中，容易使人懷舊、反省過往，從過去錯誤中找出最佳的應對方法，重新思考、改進工作的處理流程，將會對企業有好的影響。

重要星象：日、水、金、火皆在處女座，四星逆行中，火海對分相，處女星群、冥王三分相。

工作注意↓

處女：把握創新的機會，用新的思維角度去處理

天秤：遇到許多貴人，會難以選擇

魔羯：掌握工作上的主導性

水瓶：工作上有翻案的機會

桃花注意↓

白羊：別太含蓄或疏忽對方的心情

巨蟹：小心失控、避免情緒化，應多溝通

天蠍：做自己，展現自我會受到歡迎

射手：要留意職場戀情的機會

財運注意↓

雙子：重新審視理財狀況，會有新的想法

獅子：購物慾旺盛，當心破財

健康注意↓

金牛：當心壞習慣與小疏忽，拖累健康戰鬥力

雙魚：注意消化系統或宿醉問題

(中時電子報)