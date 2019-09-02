林思宇（宇宙）出道5年多，歷經演員、唱跳女團再到綜藝主持，卻直到主演台視、三立《月村歡迎你》才終於翻紅，演藝圈奮鬥史超勵志的她，日前受邀回高雄市路竹區的母校「一甲國中」演講，以「宇宙姊姊」身份，向350位左右的學弟們分享演藝圈甘苦談。最令她感動與欣慰的是，透過她詳述自己是如何靠著「堅持」走到今天的人生經驗分享，「許多國三生的眼神超炙熱，我看到他們開始真的在思考未來人生的方向！」

林思宇回母校一甲國中演講。（經紀人提供）

林思宇回國中母校一甲國中演講，與學弟妹們合影。（經紀人提供）

原本45分鐘的演講，因為同學們在QA提問時非常熱情踴躍，學校直接把之後的第二堂課停掉讓她盡情與同學互動，她也主動與全校各班同學一一合照，對於要求握手、抱抱的都來者不拒。一位立志成為插畫家的同學告訴她：「我聽了妳的話，決定要堅持我的夢想！」還有一位原本喜歡表演但已退縮的同學事後私訊：「我要向妳看齊，先好好念書，但我不會忘記表演！」林思宇感動地說：「雖然這些孩子因我而燃起的勇氣，有可能只是幾分鐘熱度，但只要他們有一點點開始思考自己的人生，我來這趟就很值得！」

林思宇回母校一甲國中演講，與學弟妹們握手互動。（經紀人提供）

林思宇說，這些鄉下學校的孩子大多很純真，但也不少人渾渾噩噩，不知道將來要幹麻，她很想要幫助他們、帶給他們多一些啓發，因此不斷鼓勵他們不要妄自菲薄，「在純樸的地方長大是一件很幸運、也很幸福的事，要把握這份純真」，並提醒他們不管未來進到任何職場，一直要清楚知道你正在做什麼，而且要很快樂地做這件事。她舉自己為例，，「我的人生就是有很多岔路，國中就放話想要考台大，但怎麼考都考不到，繞了一大圈，最後才真的考上台大研究所。原本想要當演員，卻先從加入女團唱跳開始，後來還去主持，努力5年，直到《月村》才演到女主角！」

她告訴這些年輕孩子們，只要訂定目標，勇敢前行，即便中間很多選擇或岔路，但只要堅持繼續走，也會走到終點。雖然演藝圈打拼的這幾年，她的確很辛苦，但那些辛苦，後來也都成了她的養分。

林思宇的的國中班導陳清芳老師帶著自己的小孩一起聽她演講。（經紀人提供）

不僅同學提問熱烈，林思宇說，因為提問者就可以獲得《月村歡迎你》的簽名海報，沒想到她當年的班導師陳清芳老師因為太想要海報了，也和同學們一起搶問，聽到老師問她：「我對妳的影響是什麼？」她突然很想哭，因為想起國中三年備受老師關愛，老師很早就看出她的領導能力，讓她當了3年班長，很放心把整個班交給她管理，「老師當年很盯著我，常叮嚀我要好好讀書，希望我以後可以很不一樣」。她坦言當年偷偷談戀愛，老師曾很激烈地想要把他們分開，她則用好成績證明，她可以談戀愛也可以好好念書，「班導師不只是我人生過客中的一位老師，也是影響我很深的貴人！」

她這次無酬返校演講，連爸媽也初當司機，去高鐵站接她和經紀人，並全程坐在台下聆聽女兒的演講，她爸爸曾是該校家長會長、現在仍是榮譽家長會長，會後還捐了一筆錢給學校幫助清寒學生。

(中時 )