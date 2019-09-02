台灣桌球名將莊智淵因為9月的印尼亞錦賽與教練鬧翻？

莊智淵昨晚在臉書拋出震撼彈，表示他將不參加巴拉圭公開賽與亞洲桌球錦標賽，放棄明年東京奧運，未來國際重要賽事也不再參加代表隊。

莊智淵近日與教練鬧得很不愉快。中華隊9月印尼亞錦賽男團陣容包括：莊智淵、陳建安、林昀儒、彭王維、王泰崴，雙打和單打都以林昀儒主打，莊智淵只打團體。然而事關奧運門票，雖然莊智淵不想去，但中華隊以「怕其他人有樣學樣」為由要求他參賽。莊智淵不滿被強迫去亞錦賽，臉書發文批評有些教練平常就在鬼混，選手打贏了才跑出來收割。

根據中央社，莊智淵昨天深夜在個人臉書上再次發文，強調若再一次選擇，他還是會爭取參加巴拉圭公開賽和亞錦個人單打，「因為打好的話，奧運團體和單打的種子序我想都會有絕對的幫助。」不過，他也透露，有人質疑他是私心，才只參加亞錦單打，還表示若他不打，團體賽與個人單打都不要參加，「因此我在這裏聲明，巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加。」

莊智淵坦言，若巴拉圭和亞錦單打都不參加的話，後續對他爭取積分困難度會更高，「所以東京奧運也確定不會參與，未來國際大賽不再參加代表隊。」這項聲明也等同宣布退出國家隊。

(中時電子報)