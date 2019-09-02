3颱風恐接力生成！預測路徑曝光 這天起變天至周末 (圖/氣象局)

把握好天氣 週三起低壓帶影響天氣轉趨不穩│中視午間氣象 20190901

三颱可能接力生成！西太平洋上的熱帶系統蠢蠢欲動！天氣臉書粉專表示，若三颱生成，將是今年第13號「玲玲」、第14號「劍魚」和第15號「法西」。中央氣象局預報員劉沛滕表示，位在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓最快今晚會成輕颱，預估周三晚上會接近台灣。

劉沛滕說明，位於南海上的熱帶性低氣壓最快在今天內生成颱風，而菲律賓東方海面上的熱帶低壓最快則是今晚生成輕颱，對台灣有比較多的影響，會以緩慢的速度往北走，經過台灣東部，但因導引氣流沒有很明顯，未來路徑還要再觀察。

臉書專頁《天氣風險 WeatherRisk》表示，西太平洋又熱鬧了起來，目前有3個熱帶系統，如果環境條件充足，發展起來的話，會成為第13號「玲玲」颱風。第14、15號颱風名稱則是「劍魚」、「法西」。

周三起到周末太平洋高壓東退，低壓帶北移，台灣附近的環境轉為「不穩定」，開始變天下雨了。 （圖/氣象局）

其中最需要關注的，是在菲律賓東方海面上的熱帶低壓92W。《天氣風險 WeatherRisk》解釋因為它會持續向西北行進，接近台灣東南方海面，並且預測其在周三、四最接近台灣；目前預報是以通過台灣東方海面北上的機會較高，也不排除會更靠近一些，這要看太平洋高壓和另一顆熱帶低壓91W的相互牽引作用。

《天氣風險 WeatherRisk》說，在92W這個系統(颱風或熱帶低壓)接近台灣之前，大致上為夏季天氣，西半部有午後雷陣雨。預計在周四起，台灣附近的西南風將明顯增強，中南部可能又要開始一輪明顯的降雨。

「報天氣 - 中央氣象局」粉專也提醒，周三起到周末太平洋高壓東退，低壓帶北移，台灣附近的環境轉為「不穩定」，南部及東半部地區降雨時間變長，雨勢變大！中部以北地區雲量增多，午後對流也較旺盛，雨勢明顯。

(中時電子報)