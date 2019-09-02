收視叫好也叫座的華視台式新喜劇《俗女養成記》，1日晚間播出第九、十帖最終回，製作單位特別舉辦映前、映後直播見面會，主要演員幾乎都到齊，連因頸椎受傷休養中的女主角謝盈萱，原本缺席所有宣傳活動，這一晚也抱著病體現身，與觀眾一起迎接《俗女》大結局，畫下美好句點。瘦成皮包骨的謝盈萱一現身，就狂說「對不起」，以及「謝謝大家」！兩位導演陳長綸、嚴藝文還在映後兌現之前開出的收視支票，當眾表演「豬油之舞」，現場歡呼聲不斷！

《俗女》兩位導演陳長綸、嚴藝文跳豬油之舞。（翻攝俗女養成記臉書）

導演嚴藝文說，這部戲幕前幕後的大家都很有愛，她感謝所有參與的朋友，也謝謝電視機前收看的觀眾。飾演的阿嬤的楊麗音說，真的要感謝陳長文導演告訴嚴藝文有這個原著故事，「謝謝我們這家人，謝謝大家收看，因為大家的支持讓嚴導、陳導更有力氣做下去！」

謝盈萱表示，滿感謝嚴藝文找她合作這部戲，一開始沒想太多，但一說演員名單，就覺得不參不行，看了劇本也很喜歡，「最荒唐的是，我們拍了一段時間，先拍台北，她每拍一部分，就會給我看片子，下台南也會寄片子給我，想要激起我們的鬥志、要跟對方比拼。但她給我看十幾、二十次，她自己都忘記，我從大笑到笑不出來。我這陣子都有看剪輯完的片段，還是會哭，剛剛也照樣哭了兩次。明天還有重播，希望大家繼續支持！」

謝盈萱在《俗女》映後直播聊心情。（翻攝俗女養成記臉書）

「蔡永森」藍葦華表示，很高興嚴藝文幫他安排這條線，希望未來還有第二季、第三季，「但我不要選議員了，要選里長比較好上！」

飾演「佑仔」的實力派演員陳家逵則與劇中同性伴侶宋緯恩有不少驚人緣分巧合！陳嘉奎表示，《俗女》真的是一開始就註定的旅程，「我們都曾在不同時空、不同劇組合作過，剛剛在來的路上，一位我10多年前在倫敦就認識、失聯很久的好朋友突然傳訊給我，問我為什拍他們家的故事，原來這個朋友就是原小說作者江鵝的弟弟！等於我跟陳嘉明十幾年前在倫敦就認識了！戲的發生跟偶然滿感動的！」

陳家逵戲外是宋緯恩的表演老師，戲裡是一對。（翻攝俗女養成記臉書）

「陳嘉明」宋緯恩也分享自己的奇妙巧合，「有一個學妹突然來留言，問我為什麼去睡她房間，我嚇死了！原來這個學妹，是劇中金德興中藥行屋主的姪女！這一切真的很神奇、很有緣分！」他說接到這角色很感謝「藝文老師」，但他不會那麼緊張，「因為家逵老師本來就是我的表演老師，跟自己的表演老師談戀愛，滿放鬆的，老師都會引導我」。

飾演「江顯榮」的溫昇豪也表示很開心，「謝謝藝文，我們認識十幾年，自己的表哥也當導演（陳長綸），這部戲真的讓人很感動，沒必要每一個人往大都會跑往城市擠，能在原鄉找到最初的夢想、把自己照顧得好，這是對社會、對父母、對自己都是最大的負責。看到結尾真的滿感動，任何人看到自己與自己小時候的和解或重新認識，都是一趟很美好的旅程！」

「小嘉玲」吳以涵說，謝謝大家收看十集的《俗女養成記》，也謝謝導演找她拍，她很開心。「媽媽」于子育表示，她走在路上都感受到這部戲帶給大家的歡樂氛圍，很多不認識的人看到她都會偷笑，再跑來說「我有看《俗女》喔」，感覺這部戲拉近大家距離，帶給大家歡樂溫暖，讓她覺得好像自己好像也盡了一分心力。其實這部戲看完，她覺得讓每一個人回到自己身上，好好愛自己，也讓她與家人很多日常記憶都上來了，「很榮幸參與其中，希望將來原班人馬有機會再度合作，叫《渣男養成記》好了」。

「爸爸」陳竹昇也謝謝大家這段播出時間的陪伴，「小嘉玲天真活潑又可愛地說， 拍兩個月播五天就播完了，好快喔！也有很多人唉太短了，謝謝大家支持。其實回想拍攝過程，我們也覺得也過得很快， 因為我們很多朋友都是十年以上的交情，平常約吃飯也沒那麼好約，真的是很難忘的拍攝過程。」

謝盈萱在直播最後又哭了。（翻攝俗女養成記臉書）

眾演員合唱《俗女養成記》主題曲。（翻攝俗女養成記臉書）



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