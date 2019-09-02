網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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鴻海創辦人郭台銘參選，真的會分裂藍軍？有網友卻不這麼認為！他表示如果在「郭選柯背書」情形下，局勢可能有利國民黨總統參選人韓國瑜。還有網友郭參選會將「含淚投英」的票吸走，但韓國瑜的票卻依舊很鐵，反而不利總統蔡英文的選情。

網友jaries於批踢踢以「為什麼郭董參選會讓韓導勝率提高」為題，發文詢問，「今天看了上週某集的我要當選看到這個論點，之前在其他節目也看過，為什麼啊？不是應該會泛藍分裂嗎，難道鍋董可以吃泛綠跟中間？中間我相信有，但泛綠可能嗎？求解」？

對於該網友的詢問，網友xeloss發文回應，這有前提阿！郭選柯背書。就會吸收到部分淺綠，加上郭董的藍底，外加不想投兩大黨的肚爛票，確實有可能讓韓禿的勝率變高！韓禿的票擴張性低，但鐵的很，集結完大概就三成，萬一郭董能在柯背書下高度變換淺綠選票，就可能讓韓在三成五的情況勝選。

也有網友這樣回應，「因為郭會將含淚投英的票吸走」、「因為郭還沒被檢驗過，等到真參選，你就知道了」、「郭會吸收不少本來要含淚投蔡的票」、「含淚投英的是中間跟淺藍和少許淺綠」、「因為韓的票很鐵，但小英的票比較容易被館長跟柯文哲影響」、「有一票中間選民投票傾向是郭朱>蔡>韓，郭不出這些人會去投蔡，不可能投韓」！

(中時電子報)