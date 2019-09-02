難忘情政壇、想為家鄉貢獻服務，讓蕭景田（左）力求東山再起。（蕭景田服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

不論世代怎麼變換，以農村占大多數的彰化縣，一步一腳印勤走基層依然是選戰基本功。（蕭景田服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

不論世代怎麼變換，以農村占大多數的彰化縣，一步一腳印勤走基層依然是選戰基本功。（蕭景田服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣立委第四選區（員林區、田中區及田尾鄉）國民黨提名參選人蕭景田，以資深老將之姿回鍋政壇，起手式就霸氣十足，挾著農會與水利會系統的強大人脈奧援，在黨內初選時輕鬆勝出，穩紮穩打、綿密的組織戰略，讓對手備感威脅。

65歲的蕭景田現任全國農會理事長、北投麗禧溫泉酒店董事長；曾任1屆立法委員、台灣省農會常務監事、彰化縣議會第14、15屆議員和副議長，還有社頭鄉第11、12屆鄉長；不僅是縱橫商場的老手、飯店大亨，更是政壇資深戰將。

政商關係良好的他坐擁農會系統，不論經營企業、操盤選舉，總是一出手就擲地有聲；去年五合一大選成功讓縣議員凃俊任勝出，更為相識10多年的老友韓國瑜在高雄市長選戰中情義相挺，在幕後出錢出力、默默協助解決造勢活動的場地問題。

睽違政壇8年、強勢回歸，從登記黨內初選就聲勢浩大，從競選總部騎乘自行車出發展現好體力，選區7鄉鎮市首長、代表會主席、農會總幹事，幾乎全到齊陪同，顯示雄厚基層人脈與好人緣。

一向自豪最擅於打「陸戰」的蕭景田，也以素人之姿虛心學習「空戰」；此次回鍋參選，除了全力挺韓，相互拉抬，更選擇以直球對決網軍起底他的黑歷史，從不迴避、不掩飾，多次侃侃而談說明原委。近日官方FB還以連載方式發表一系列他對韓國瑜的近身觀察，成功拉高點閱率，逐漸提升在網路社群中的能見度。

(中時 )