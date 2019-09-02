澳洲女將巴蒂在美網女單16強落敗。（美聯社）

美網又一位高種子落馬，剛交出球后不久的澳洲女將巴蒂(Ashleigh Barty)，16強戰意外被大陸女將王薔以6-2、6-4直落二解決。雖然兩人都是種子球員，不過王薔是第18，巴蒂高居第2，拉下巴蒂已經是大爆冷門。王薔生涯首闖大滿貫8強，她下一戰對手是小威廉絲(Serena Williams)。

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即使以直落二結束，王薔贏得也不輕鬆。巴蒂全場打出9個破發點，但都被王薔奮力保住，她一個發球局都未失，並且把握機會攻破巴蒂3個發球局。巴蒂賽後表示：「對方打得非常好，她似乎有辦法把球打到很難還擊的地方，而且在關鍵分數時她總是打得更好。」

王薔的教練麥納瑪拉(Peter McNamara)今年7月癌症去世，「他幫過我很多忙，我相信他仍與我同在。」王薔的正手拍紮實，能夠以Inside out(在反手側以正拍還擊)對抗巴蒂的反手切球。巴蒂其實自己狀態不好，她的致勝球仍較多，只是非受迫失誤高達39次(王薔14次)。

大陸網友球迷認為扳倒巴蒂不容易，但是女網爆冷本是常態，要打贏小威才是真爆冷。王薔的美貌亦吸引到一些網球迷以外的看客，素有「美薔」「亞洲莎娃」之譽。

(中時電子報)