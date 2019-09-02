北京在南太平洋發揮影響力

路透社報導，台灣太平洋友邦索羅門群島（The Solomon Islands）已組織專案小組商討和北京建交的可能，最快本周可能宣布結果。如果索羅門群島與北京建交，台灣邦交國將只剩16個。

索羅門群島國會外交委員會主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）說，現政府對改變外交關係有一定的想法。他說現在政府在這方面投入的金錢大致說明了一切。

報導指出，負責評估與台灣關係的專案小組剛結束與大陸建交的太平洋國家訪問行程，索國8位部長與總理私人秘書8月中旬就前往北京訪問。

小肯尼羅瑞說，這完全不難想像這支專案小組會如何提供建議。

根據國會議程，專案小組最快本周就會公布他們此行的建議成果。該小組是由今年4月新上任的總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）所建立。

索國官方說，此次部長級團隊僅訪問北京。

報導引述一名不願具名的政府立法人士指出，該專案小組及部長團隊明顯傾向北京，不過該名人士也未排除他們的最終建議動向可能出現驚喜。

針對報導，索羅門群島的專案小組和政府官員，並未回應路透社置評要求。台灣駐索羅門大使館也未回應相關提問。

中國大陸在索羅門群島的代表機構「索羅門群島中國友好協會」（The Solomon Islands-China Friendship Association）表示，儘管他們並不清楚實際討論情形，但目前看來，與台灣斷交，轉而與北京建交的問題已導致索羅門群島內部意見分歧。

他們說：「到目前為止，仍看不出來索羅門群島政府會否同意轉向和大陸建交，或只是維持現狀。」

不過報導指出，在改變外交關係前，仍需要經過審查與批准，而大眾也能提供意見。

大陸外交部目前尚未針對報導回應。

路透指出，北京擔憂蔡英文總統正式推動台灣獨立，已經全力展開行動、吸納台灣的外交夥伴去，去年包括中美洲的薩爾瓦多、西非的布吉納法索，以及加勒比海島國多明尼加都已宣布和台灣斷交。

台灣承諾2019至2020財政年度給予索國850萬美元（約新台幣2.66億元），報導引述索國議員指出，這筆經費最終用來發展當地醫療服務。

路透指，北京在過去十年來已逐漸成為太平洋島國最大金援國家，不過他們援助的對象僅涵蓋邦交國。

和台灣斷交、轉向與北京建交的議題已讓僅有60萬人民的索國上下陷入分歧，針對和大陸建交，上個月索國16名國會議員發表公開信反對，抨擊此舉恐讓索國向自由妥協。許多當地學生也不滿政府在外交上轉變態度，報導引述南太平洋大學（University of the South Pacific）學生艾托利亞（Ishmael Aitorea）指出：「台灣一直信守提供我們援助的諾言，我們有很多人都不信任中國。」

(中時電子報)