具惠善「如果那時候我沒說愛你」，疑毀嫁安宰賢。(圖／翻攝自IG)

具惠善「最後的問候」讓粉絲擔心。(圖／翻攝自IG)

南韓女星具惠善和安宰賢3年婚姻亮紅燈，婚變鬧得沸沸揚揚，雙方更撕破臉隔空互罵，女方還爆出因為沒有「性感乳頭」被離婚，心力交瘁的她，日前住院切息肉，昨(1日)她在IG發文，意有所指寫下：「如果那時候我沒說愛你，我們會幸福嗎？」後還PO出「最後的問候」等字句，讓粉絲相當憂心。

身為演藝圈才女的具惠善，能演能導能唱，又有畫家、作家身分，婚變後事業更旺，新書《眼淚是愛心形狀》登上暢銷書冠軍，不過1日她突在IG曬出2013年自己的單曲《會幸福嗎》封面，並寫下其中歌詞：「如果那時候我沒說愛你，我們會幸福嗎？」似乎在對自己失敗的婚姻喊話。

另外，她更在IG發文道別，透露自己的散文集《我是你的寵物》（暫譯）將出版，「我要向各位做最後的問候」，感謝大家這段時間給予的關心及愛護，「以後也請健康、幸福，我愛大家。」而她文中使用「最後」2個字，似乎還未走出離婚陰霾，讓粉絲擔心不已。

(中時電子報)