擁有許多死忠鐵粉的高雄市長韓國瑜，近日飽受攻擊，使得支持度出現下滑跡象。國民黨前雲林縣立委許舒博對此提出三個方法，讓韓國瑜民調能止跌回升。許也直言，韓國瑜支持度下滑，「就是因為目前還沒提出會成為好領導人的證明」，選民想要好的領導人，愈到選前愈會省思，韓國瑜必須提出證明。

國民黨總統選舉提名初選，最終由去年九合一選舉在全台掀起韓流的韓國瑜以支持度44.8%勝出，而鴻海創辦人郭台銘以27.7%屈居第二。然而，這陣子韓國瑜受到許多抹黑批評，導致支持度下滑。

據中評社報導，許舒博表示，韓國瑜去年競選高雄市長時，連能不能當選都不知道，所以也沒想到又要角逐2020大選，韓現在投入大選可說事先沒心理準備。「選民想要好的領導人，愈到選前愈會省思，韓國瑜必須提出證明」。許舒博認為，韓國瑜支持度下滑，就是因為目前還沒提出會成為好領導人的證明，且陷在口水戰裡。其次，國民黨一旦敲定人選之後，整合團結的工作最主要還是靠韓國瑜的誠意，而非全部依賴黨中央。

許舒博也提出三個讓支持度止跌回升的方法，包括一、加強專注市政工作，別陷入口水戰；二、大選規畫上，韓要三顧茅廬，儘快敲定各縣市競選團隊主要輔選幹部；三、李佳芬不需以開發高雄市為由拜會工商社會界知名人士，而是可去拜會孤兒院、養老院、偏鄉醫院、教養院等，然後順手捐款，營造正面社會形象。

他認為，若韓每天都是專注市政的正向訊息，大選規畫也是正向訊息，李佳芬每天也是正向訊息，三個都正向，支持度怎不會起來？如果支持度起來了，鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平也沒正當理由跳出來。

(中時電子報)