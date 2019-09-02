農曆7月剛過，鬼門已關，但對思覺失調症患者來說，幻聽、幻覺讓他們彷彿天天見鬼。其實，無論是小燈泡案件，還是最近的嘉義殺警案，當大眾撻伐兇手冷血時，其實也該了解思覺失調症患者的無奈，他們無從選擇地展開見鬼人生，又無可奈何地被大眾誤解，最後的最後，竟發現政府對他們全然忽視。

為了去汙名化，精神分裂症更名為「思覺失調症」，電視劇《我們與惡的距離》中，衝進幼稚園挾持小孩的「應思聰」，就是此疾病患者。本刊記者前往位於桃園的思覺失調症患者康復之家，傾聽病患經歷的患難與無助。

採訪當天，負責人楊佩珊前來迎接，她的身後是願意受訪的丁丁與演勇，記者連忙打招呼，並介紹一旁的攝影師。「咦？今天還要照相啊？」丁丁略為驚訝地問。「那可以嗎？」記者趕緊徵詢她的意見，最後丁丁無所謂地聳肩說，「好吧！」

丁丁30歲那年與老公結婚。「我跟他在同一家工廠上班，就這樣戀愛結婚，那時他對我真的很好。」新婚甜蜜的日子不久，丁丁立刻被催促著生孩子，但將近13公分的子宮肌瘤一次次讓兩夫妻失望，丁丁不敢開刀，絕望之餘便對老公說：「沒關係，是我不好，生不出孩子，你可以去找別的女人。」

不久，丁丁果然在家門口看到女人的鞋子，她明白老公真的帶女人回家了，「從此之後，我只要看到門口有女鞋就不回家，到處去洗碗、打工，晚上看到鞋子不見才回家。」

丁丁表情調皮地講著往事，彷彿這只是場貓抓老鼠的追逐遊戲，不過最終結局是老鼠被捉到了，而且從此走入惡夢。「有一天，我聽說那女人生了一個兒子，所以我跟老公說現在已經沒有第二條路走了，我們離婚，讓小孩有個戶口。」

聽丁丁這樣說，老公沉默不說話，第二天便開車載著丁丁去辦離婚手續。「汽車搖搖晃晃間，我老公的頭也搖來搖去，突然間後腦杓有兩隻眼睛瞪著我，竟然是一隻鬼！我知道那就是我老公的冤親債主。」老公從此消失了，但大鬼小鬼卻開始走進丁丁的世界。（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)