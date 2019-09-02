黑水虻是蒼蠅的遠親，更是世界最大的資源昆蟲之一，會吃廚餘和動物糞便。1隻黑水虻幼蟲，一生約可消化2至3公斤廚餘，但黑水虻壽命只有28天；成蟲死亡後的屍體，擁有豐富蛋白質，可加工曬成乾、磨成粉，當成水產養殖業者和家畜家禽業者的飼料；此外，黑水虻分解廚餘後的排泄物還可施肥。人類食用魚、鴨、豬、雞等肉類留下的廚餘，又是黑水虻的食物，形成每年高達上百億的「循環經濟」。

深入研究黑水虻的嘉義縣邑米社區大學榮譽理事長吳孟昆表示，他搭建繁殖黑水虻的溫室已經2年，平時研究都是「吃蟲配茶」。他強調，依據2013年第171號「可食用昆蟲報告」，只要黑水虻的食物來源乾淨，人類食用絕對沒問題，由於黑水虻的成蟲靠水就能活命，體內還有天然的抗胜?抵禦細菌，至今沒有傳播病菌的紀錄。

雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌說，因為雲林沒有焚化爐，口湖鄉清潔隊經常面臨「生熟廚餘」問題，但去年清潔隊便開始自行繁殖黑水虻消化廚餘，每個月可吃掉1噸以上的量，而黑水虻食量驚人，口湖鄉的廚餘不夠牠們吃，甚至得向其他鄉鎮徵求廚餘。

林哲凌表示，黑水虻幼蟲被當地人視為入菜佳餚，他親自示範吞下黑水虻幼蟲，大讚爽脆的口感就像「油炸的小零嘴」，還強調因為黑水虻含豐富蛋白質，被餵食黑水虻的雞，產下的雞蛋口感特別綿密，甚至吸引雲林第二監獄前來學習繁殖技術，解決惱人的廚餘問題。（記者／劉修銘）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)