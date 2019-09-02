48歲的丁丁來自中國江蘇，因為老公外遇生子而決定離婚，辦手續那天，她在老公身上看到第一隻鬼。

「最恐怖的是鬼哭的聲音，我真的聽到了！」當時丁丁經營小吃店，一位客人酒醉倒在店裡，突然間出現鬼哭神號的聲音，嚇得她立刻打電話給自己相信的師父求救。「師父說一定是客人曾經墮胎過，所以身邊充滿很多小鬼，一問之下客人果然在19歲動過流產手術。」

從此丁丁確信世上真的有鬼，也更相信求神問佛、念經可以保護自己，甚至曾經找海濤法師幫她灌頂，「海濤法師說我身邊滿滿的都是鬼，我要花錢寫牌子超渡他們。」真的有效嗎？「法師說，如果沒有福報，再多的錢都沒有用。」

丁丁的福報顯然不夠，她還是覺得到處都是鬼，某一天在租屋處焚燒大量金紙超渡鬼魂、室內濃煙密布，鄰居報警將丁丁強制就醫，第一次住進專門收治精神病患的桃園療養院。

「在那裡住了2個月，藥的副作用讓我瘦到乳房都沒有了。」出院之後，丁丁不願意再吃藥，於是很快又復發了。「我搭火車去台北，隨身包包裡有1萬多元現金、護照、台胞證，下車時我明明知道包包放在位置上，但我控制不了自己，就一邊看著包包、一邊下火車。」（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)