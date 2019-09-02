PTT網友談論綠營網軍影響網路生態。(圖/翻攝自PTT)

高雄市長韓國瑜在代表國民黨參選2020總統大選後，網路上的負面消息不斷，網友在PTT網站上絕望表示，2020大選結果恐怕已定了，若韓再繼續這樣挨打不還手，那敗局將會成為事實，直批民進黨為了執政，打壓台灣民眾理性討論的空間，根本就是綠色共產黨。

網友貼文表示，目前蔡英文的優勢讓他感到絕望，1450網軍對於輿論的操作幾乎已經到了如火純青，他坦言雖然他是郭粉，但以現在的局面，不管藍營如何改變，換不換瑜、副手選誰，恐怕都不會改變蔡英文在2020勝選的未來，絕望地說現在不管吳、韓、郭做甚麼都是無用武之地，「讓明年不會死太難看而已」。

有網友就悲憤地表示，現在蔡英文對於網路輿論的前置簡直前所未有，造成這個局面「1450們居功厥偉」，瘋狂打柯、拉攏淺綠回歸民進黨；大量黑韓，加上「韓國瑜失言自爆」；現在等郭台銘浮上檯面後肯定也會被瘋狂攻擊，他感嘆地說，難道這是民主社會的「正常現象」嗎？民進黨為了執政犧牲了台灣理性討論的網路環境，網路成了一言堂，只有「菸粉」可以大放厥詞，還要控制他人言論，根本就已經是「綠色共產黨」了！

PTT網友談論綠營網軍影響網路生態。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)