北部某醫學院陳姓系主任，為幫母親拿藥，持母親健保卡到屏東某醫院就診。不料卻因對於藥物及相關診斷書的處理方式有所不滿，與李姓醫師發生爭執，用「X你媽的」辱罵李，遭屏東地院依公然侮辱罪，判處拘役30天，得易科罰金。不過陳姓系主任不服上訴，目前由高雄高分院審理中。

判決書指出，2018年4月初某日晚間，陳姓系主任持母親健保卡到屏東市某醫院就診，因對李姓醫師為他母親開立藥物及相關診斷書的處理方式有所不滿，在走出未關門之診間門口時，先說自己在醫學院教書，竟然醫學院會教出這種醫師，你這種醫生也不要再做了等語，造成李醫師不悅，2人發生爭執。

誰知陳姓系主任氣憤難平，走到診間外下樓手扶梯時，更用國罵「X你媽的」飆罵，李醫師遂向警局提告。

陳姓系主任坦承與李發生爭執，但否認公然污辱，還說自己平時不會罵髒話。不過除了李醫師，另有2名護理師作證聽到陳飆罵，因此屏東地院判陳有罪。

(中時電子報)