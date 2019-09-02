一名35歲人夫阿文（化名），婚前常買春，事後擔任罹患性病，主動就醫篩檢，結果一切正常，但婚後變本加厲，叫妹數十次，今年八月因為下體出現分泌物，就醫檢查發現自染上4種性病，還連累妻兒，因平時觸摸小孩，導致嬰兒病毒感染，頭上全是紅腫及化膿傷口，讓他後悔不已。

據「東森新聞雲」報導，阿文今年八月篩檢同時患有披衣菌、黴菌、陰道加德納菌、病毒感染等4種疾病，期間因與孩子接觸、親吻、共飲共食，致使男嬰頭上也長滿病毒坑疤，痛得哇哇大哭。

醫檢師高裕凱指出，染上性病的有2個禮拜空窗期，會呈現無效篩檢，但這段期間除了性行為及性器接觸外，病毒仍會在患者摸過陰毛、陰唇、胯下、口鼻後，透過親吻、手上傷口，傳染給身邊的家人。他說：「這個案例小孩感染病毒後，即使吃藥治療，未來免疫力功能，會比一般人更弱，很容易生病感冒。因父母的一己之私，讓小孩暴露在風險中，實在冤枉。」

高裕凱提醒，本身有出現詭異分泌物、腫癢痛等徵兆，一定要盡快就診，請民眾謹記2口訣「有接觸，就要做篩檢。有徵兆，請盡速就醫」，並誠實告知性行為對象， 另依照現行民法及刑法來看，若傷害到以外的對象，未來也需擔負法律責任。

(中時電子報)