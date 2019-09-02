美西豪強運動家2日再度令美東大哥洋基陷入苦戰，洋基最後被迫搬出「9局下代打再見轟」的老掉牙電影戲碼，包括誇張的連續兩轟，才終於以5-4趕走了運動家。多虧光頭哥賈登納(Brett Gardner)和福特(Mike Ford)的大棒，洋基成為本季首支90勝球隊。福特彷彿在演戲，一開始就被兩好球，然後等到兩好三壞才擊出再見轟。

雙方前6局都沒有得分。第7局洋基中繼投手連續保送形成滿壘，然後被運動家撈回3分。8局下輪到運動家投手失控，被洋基攻到滿壘，也是打回3分。不過運動家有多出1支陽春炮，所以打到9局下半領先1分。

9局下，賈登納揮出陽春炮追平比數，雖然挽回敗局，但總教練波恩(Aaron Boone)更害怕打延長賽，決定換上福特代打。福特因為一壘手渥特(Luke Voit)回歸所以變板凳，他近5場都有安打，運動家投手韓崔克斯(Liam Hendriks)即使被敲追平轟也沒退場，最後不幸又被福特逮著正著，福特揮出去就知道有了，帥氣甩掉球棒。

福特表示「代打再見轟」是他以前做過的夢，沒想到成真了，他現在成為洋基史上首位代打再見轟的菜鳥。洋基在這波系列賽2勝1負，連兩戰再見轟，特別今天是9局下1轟追平、再1轟贏球的「背靠背」全壘打有夠離譜，簡直像是快輸了就開外掛轟到贏，畢竟洋基主場本就是最容易開轟的球場之一。

(中時電子報)