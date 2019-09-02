圖為地面天氣圖，預計周三太平洋高壓會東退，TD19會往北接近台灣。(氣象局)

歐洲、美國、英國、加拿大、美國海軍、日本氣象廳6國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑，顯示菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓(TD19)，會接近台灣東部海面，另一個朝日本前進，海南島附近的熱低壓(TD18)則向西南西進行。氣象達人彭啟明說，三個熱帶系統，都可能成颱。氣象局則指出，菲律賓東方海面的TD19，預計周三(4日)隨著太平洋高壓東退，沿著高壓西南側往北移動，將影響臺灣天氣。

氣象局資料顯示，今天到周二(3日)西半部高溫悶熱，午後中南部及北部、宜蘭山區有局部短暫雷陣雨。周三至周六(4日~8日) 低壓帶影響，天氣不穩定，宜花東及南部有短暫陣雨，其他地區多雲，午後熱對流發展會增強，有很強的雷雨，冰雹等現象。

氣象達人彭啟明在臉書說，西太平洋上三個熱帶系統，都有可能發展成颱風，命名順序依序為13號颱風玲玲、14號劍魚及15號法西，就看誰最先達標準。「最需要關注的是在台灣東南邊的熱帶性低氣壓，目前許多預測是通過台灣東方面的機會較高，如果高壓仍維持目前強度，不排除會相當接近台灣，」由於離台灣很近，如果變成颱風，訊息或警報發布將會相當的快速，會有措手不及的感覺。

中視新聞

(中時電子報)