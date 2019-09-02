美國媒體《NBC》進行一項調查，那就是5年後誰是聯盟老大，這項調查最後結果是「字母哥」阿提托康波是當仁不讓的一哥，而可能已經退役的詹姆斯則退居至第40，杜蘭特也只名列29，但連續三季場均大三元的韋斯布魯克竟然沒有排進前50人名單內。

上賽季奪得總決賽MVP的阿提托康波，無疑是這次調查的最大贏家，可見得他的統治能力還能維持很久的一段時間。

比較令人意外的是，剛改披湖人戰袍的「一眉哥」安東尼戴維斯緊追在字母哥之後，畢竟他才受了嚴重傷勢，能否回到巔峰狀態被打上了很大的問號。

獨行俠東契奇、金塊約基奇以及今年選秀狀元錫恩威廉森分居三至五，六至十為里快艇歐納德、灰狼唐斯、爵士米契爾、七六人班西蒙斯和老鷹崔楊。

火箭哈登排名18，厄文23，保羅喬治30，柯瑞31，利拉德33，詹姆斯40，「球哥」朗佐鮑爾46。

和5年前的這項榜單相比，當時的一哥是安東尼戴維斯，如今只是退至第二，算是最穩定的球星，那時候排名前十的球員，在最新出爐的榜單中已看不到考辛斯、韋斯布魯克與葛瑞芬三人了，可以看得出來競爭非常激烈。

(中時電子報)