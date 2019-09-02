有什麼事比分手更悲慘？那就是放完暑假回租屋處，發現冷氣竟然沒關，開了一個月！

一名女網友在PTT笨版發文泣訴自己的悲慘遭遇，她表示暑假8月3日回家，原本預定8月29日回租屋處，因與男友分手，提早3天返回。

沒想到回到租屋處竟發現冷氣是開著的，而且還定溫在24度，更慘的是離冷氣不到1公尺的浴室門沒關，冷氣就這樣轉了快一個月，且冷氣不是定頻，讓她超級崩潰，比被分手還崩潰。

對於學生妹的遭遇，網友們開始狂猜帳單數字，有人說「我也有過忘了關冷氣一個月 好險我都 設26以上 不過還是多噴了1.2k」、「感覺3000應該跑不掉」、「定溫定24至少5000起跳吧」、「大概一萬不是變頻的話」、「預計7k」。

對於網友敲碗等看電費帳單，原PO表示「留言越看越不妙.....感覺生活費要全拿去繳電費了，帳單大概10月初會來吧？來了再貼出來哈哈QQ」。

(中時電子報)