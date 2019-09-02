超恐怖的大窟窿！位在伸港鄉的彰濱全興工業區興工路25號前道路，2日凌晨近3時，疑似發生路面爆裂，AC道路瀝青混凝土有如炸裂開，凹成一個大洞，道路鋪面和底下埋設的涵管全都突起隆起，相關單位仍在釐清炸裂原因。
彰化縣工務處長林漢斌指出，該道路屬於工業區內道路，權責屬於全興工業區，正在聯繫工業區了解後續處理方式，並了解發生原因。
彰化縣議員賴清美上午7點半在臉書開直播，指出興工路上一處路面整個炸裂，AC鋪面和埋設在地下的管線整個彈開隆起，台電人員第一時間到場查看後，排除非台電管線引起，而被炸開的大洞直徑和深度都至少3公尺，幸好發生時間是在凌晨時分，無人、車通行經過，若是在繁忙的通勤時段，後果不堪設想。
賴清美說，感謝警方第一時間獲報趕到現場拉起封鎖線，提醒要上班的民眾路過時小心，厚厚的道路鋪面炸裂成一塊一塊，徒手根本搬不動，可想見爆炸時威力有多驚人？目前附近工廠全部停電中，究竟是沼氣引起或是其他原因，呼籲埋設管線的相關膽位盡速到現場查看釐清原因，以免人心惶惶。
(中時 )
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