網友在PTT上討論「黑韓產業鏈」。(圖/翻攝自PTT)

30日網路竟傳出「韓國瑜跳樓自殺」的假消息，讓韓國瑜不禁嘆道，目前台灣最蓬勃的產業就是「黑韓產業鏈」；但黑韓產業鏈到底是甚麼？網路上就有人分析，五個步驟，讓你了解「黑韓產業鏈」到底是如何干預大選。

網友在PTT上發問，表示常在媒體上看見所謂「黑韓產業鏈」，甚至連韓國瑜本人都提出將以「白韓產業鏈」應對；但是所謂的黑韓產業鏈究竟是甚麼？因為只要是相關文章，裏頭的留言就只會以「菸粉」、「韓粉」互扣身分，彼此攻擊，讓他沒辦法理解這「產業鏈」是如何製造利益的。

理性的提問讓另一名網友鉅細靡遺的解釋，「黑韓產業鏈」到底是甚麼，解答這個問題有五個步驟：

第一，首先要先了解在這產業鏈中的五大角色，分別是1450（民進黨政府雇用的網軍／小編）、民間的個體戶粉專、記者、公關公司，以及政論節目上面的名嘴們。

第二，1450進行製圖，政府機關的臉書率先製作各式精美小圖，並且馬上廣發到民間各大粉絲團（打X悍將,堵X...等等），並且這個部分相當有效率，常常一個新聞才發布不到一個小時，那些粉專就已經轉發，英粉們也開始分享1450圖了。

第三，當1450製造的輿論開始發酵，網友開始在貼文串留言進行評論後，恥笑、痛批的發言出現，綠媒就馬上引用，直接變成一條新聞獲取點閱率；又因為「韓國瑜」相關新聞的話題性高，只要與韓相關的新聞都有流量，他就舉出一則與韓國瑜「毫不相關」的社會新聞，竟硬串上韓國瑜名稱來騙取點閱。

第四，那些新聞可以再轉回PTT或是臉書粉專繼續讓人討論，這個時候「公關公司」就可以開始入場，像過去的「卡神」就是很知名的PTT風向大師；這些公關公司握有大量帳號，可以用大量的留言操作起網路的輿論方向，而且現在這些帳號更開始「進化」，個資、好友越將完善，達到真假難辨的地步。

第五，名嘴再在政論節目上用這些「創造出來的議題」進行評論，想黑甚麼就黑甚麼，他舉名嘴黃光芹就曾以過去跟韓粉吵架的事，把這件事怪到韓國瑜頭上，又被幾家政論節目「奉為上賓」，成天放話，造成韓國瑜的負面言論，既黑韓又爽賺通告費。

網友認為這些操作相當有效果，表示自己的表弟就是一個沒有關心政治的人，可能連政治人物的名字都叫不出幾個，明明家人都是泛藍，表弟就「天天打電動吃喝玩樂、聽館長直播」，現在已經被媒體洗腦到對韓國瑜「深惡痛絕」，臉書每天都在分享打X悍將、台北X棍那些沒有求證的黑韓文，讓他相當傻眼。

網友在PTT上討論「黑韓產業鏈」。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)