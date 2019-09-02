物價漲、薪水不漲，這是時下民眾常埋怨的一句話。一名28歲木工師傅也感嘆，雖然他月入90多K，但這行薪水卻凍漲了30年。結果有網友傻眼回應：「10天是我一個月的薪水」、「感覺像是變相炫耀文」。

這名木工師傅在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，他8月31天全都上工，平均一天8小時，有時會加班到晚上12點，「領了9萬多，一天3100（元），永遠的3100（元），30年前，木工薪水也是3100（元），30年後也是一樣」。看著平均薪資調高，木工的行情都沒有起色，讓他感嘆：「我們卻只停留在原地，總是領著微薄薪水，一天過一天」。

網友看完紛紛留言「自己創業包工程當老闆阿」、「做工來說能連續出工一個月，很硬」、「明明什麼都漲，可是薪水還是9萬，這對不需要領基本薪資的人來說，確實是變相減薪」。

也有網友認為該知足「偷笑了啦很多還在領23K」、「1個月9萬多了還嫌」、「是不是想逼死我」、「板模累半死也就2500-2800，木工算很好了」、「感覺是變相的炫耀文」。

(中時電子報)