網友留言。（摘自批踢踢網頁）

距離2020大選剩下5個月，但國民黨陷分裂局勢，連帶導致立委選情受到影響。有媒體就報導，藍營票倉的新北立委選情現已告急，原本評估坐7望8，現已下修至坐3望4。讓網友大驚真假的！

距大選5個月，國民黨總統參選人韓國瑜才拿到國民黨2020參賽代表權1個多月，就深陷「亂流」，外有綠營萬箭齊發、柯文哲見縫插針，內逢郭王之亂、韓黑不斷，加上市政、選戰兩頭燒，不僅民調下滑，連帶影響立委氣勢。

據《上報》報導，藍營票倉新北便是立委選情受創區域之一，新北共有12個選區，地方原本評估席次是坐7望8，下修至坐3望4，選情全面敲響警鐘。據悉，新北目前僅現任永和區立委林德福、新店區立委羅明才、挑戰七星區立委的前台北副市長李永萍選情穩定。而參選淡水區的國民黨發言人洪孟楷選情偏向樂觀。其餘參選板橋西區的現任議員林國春、代表國民黨參選新北市板橋東區立委的現任立委柯志恩、中和區的現任議員邱烽堯這三區則陷入苦戰態勢。

對於這個結果，批踢踢網友大驚真假的？有網友表示，「有侯這大家長坐鎮，老k立委應該不會太難看才是呀？「不可能吧！新北耶」、「新北dpp不好選啊」、「侯吃的到淺，kmt立委吃不到，這就是差別！某些立委可能連淺藍都吃不滿了」、「洪算好運，是呂真的太差了」、「新北DPP如果保住6席就算贏，新莊、三重、蘆洲這3席穩，剩下看板橋東區、板橋西區、樹林、土城，中和就看張家如果選到底，江永昌贏」！

(中時電子報)